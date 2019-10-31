窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32 香港01 方蕙珊



吳花燕為了節省生活費，從不吃早餐，午餐及晚餐則以饅頭充飢，或者以自製的辣椒醬拌白飯。（貴州都市報） 分享 facebook

大陸24歲女大學生吳花燕家境清貧，雙親早逝，剩下她與患有間歇性精神病的弟弟相依為命，單靠300元人民幣（新台幣約1290元）的補助金過活。為了節省生活費，她每天限制自己只能用2元（新台幣約8元），基本上每餐只是白飯配辣椒，結果導致嚴重營養不良，身高僅135公分、體重47磅（約21公斤），四肢消瘦得只剩皮包骨，驟眼看猶如一個尚未發育的小孩。

吳花燕是貴州盛華職業學院經濟學專業三年級生，她身世坎坷，母親在她４歲那年猝死，父親在2014年後又因肝硬化離世，吳花燕頓成孤兒，並開始肩負起照顧弟弟的責任。

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兩姐弟每月只靠1290元低收入津貼過活，吳花燕為了節省生活費，從不吃早餐，午餐及晚餐則以饅頭充飢，或者以自製的辣椒醬配白飯，每天還限制自己只花8元，結果導致營養不良，頭髮和眉毛逐漸脫落，免疫力變得愈來愈差，雙腳經常腫脹，還長滿膿包，但無力負擔高昂的醫療費，只能在街邊買成藥塗塗傷口。

「弟弟是我唯一的親人」

然而，禍不單行，吳花燕的弟弟其後證實患有間歇性精神病，「弟弟胡言亂語，眼神呆滯，到處亂跑，連我都不認得了，我非常絕望，可是我不能放棄。」吳花燕接受當地傳媒訪問時說。

連走路都無氣力的吳花燕卻仍要四處為弟弟籌集5000元（新台幣約2.1萬元）住院費，「我已經失去了父母，弟弟是我唯一的親人，我不能失去他。」所幸弟弟經過一年治療後，病情暫時得到控制。

3個心臟瓣膜都出問題

雖然家境清貧，但吳花燕志向遠大，她成功申請助學貸款入讀大學，為了生計，她在大學做兩份兼職，一份是負責清潔飲水機，另一份是擔任助教，每月為賺取600元（新台幣約2500元）收入。

可是吳花燕的健康每況愈下，除了面色蒼白，連走大概只有40公尺的路也愈來愈困難，終於在友人勸籲下往醫院求醫，確診3個心臟瓣膜都有問題，當時吳花燕的體重只有21公斤，相當於一名小孩子；由於醫療費高達20萬（新台幣約85萬元），吳花燕一度拒絕醫治。

不過，親友不忍心眼睜睜看著她繼續消瘦下去，於是鼓勵她透過眾籌平台籌集醫療費。吳花燕的遭遇在網上廣傳，不少人皆慷慨解囊相助，甚至有熱心人捐出半個月的薪資，讓她非常感動。最難得是姐弟患難見真情，弟弟決心投身社會工作，替姐姐賺取考試費和醫療費。

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文章授權轉載自《香港01》