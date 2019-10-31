親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32香港01 方蕙珊

吳花燕為了節省生活費，從不吃早餐，午餐及晚餐則以饅頭充飢，或者以自製的辣椒醬拌白...
吳花燕為了節省生活費，從不吃早餐，午餐及晚餐則以饅頭充飢，或者以自製的辣椒醬拌白飯。（貴州都市報）
分享

大陸24歲女大學生吳花燕家境清貧，雙親早逝，剩下她與患有間歇性精神病的弟弟相依為命，單靠300元人民幣（新台幣約1290元）的補助金過活。為了節省生活費，她每天限制自己只能用2元（新台幣約8元），基本上每餐只是白飯配辣椒，結果導致嚴重營養不良，身高僅135公分、體重47磅（約21公斤），四肢消瘦得只剩皮包骨，驟眼看猶如一個尚未發育的小孩。

吳花燕是貴州盛華職業學院經濟學專業三年級生，她身世坎坷，母親在她４歲那年猝死，父親在2014年後又因肝硬化離世，吳花燕頓成孤兒，並開始肩負起照顧弟弟的責任。

兩姐弟每月只靠1290元低收入津貼過活，吳花燕為了節省生活費，從不吃早餐，午餐及晚餐則以饅頭充飢，或者以自製的辣椒醬配白飯，每天還限制自己只花8元，結果導致營養不良，頭髮和眉毛逐漸脫落，免疫力變得愈來愈差，雙腳經常腫脹，還長滿膿包，但無力負擔高昂的醫療費，只能在街邊買成藥塗塗傷口。

「弟弟是我唯一的親人」

然而，禍不單行，吳花燕的弟弟其後證實患有間歇性精神病，「弟弟胡言亂語，眼神呆滯，到處亂跑，連我都不認得了，我非常絕望，可是我不能放棄。」吳花燕接受當地傳媒訪問時說。

連走路都無氣力的吳花燕卻仍要四處為弟弟籌集5000元（新台幣約2.1萬元）住院費，「我已經失去了父母，弟弟是我唯一的親人，我不能失去他。」所幸弟弟經過一年治療後，病情暫時得到控制。

3個心臟瓣膜都出問題

雖然家境清貧，但吳花燕志向遠大，她成功申請助學貸款入讀大學，為了生計，她在大學做兩份兼職，一份是負責清潔飲水機，另一份是擔任助教，每月為賺取600元（新台幣約2500元）收入。

可是吳花燕的健康每況愈下，除了面色蒼白，連走大概只有40公尺的路也愈來愈困難，終於在友人勸籲下往醫院求醫，確診3個心臟瓣膜都有問題，當時吳花燕的體重只有21公斤，相當於一名小孩子；由於醫療費高達20萬（新台幣約85萬元），吳花燕一度拒絕醫治。

不過，親友不忍心眼睜睜看著她繼續消瘦下去，於是鼓勵她透過眾籌平台籌集醫療費。吳花燕的遭遇在網上廣傳，不少人皆慷慨解囊相助，甚至有熱心人捐出半個月的薪資，讓她非常感動。最難得是姐弟患難見真情，弟弟決心投身社會工作，替姐姐賺取考試費和醫療費。

延伸閱讀：

河南11歲男童「增肥救父」 3個月重40磅　一日5餐食到失眠

河南5歲童忍痛捐骨髓救12歲姊　慈善組織眾籌醫療費

文章授權轉載自《香港01》

大學生學貸
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

2019-10-31 08:30

陸黃金消費量 衰退近1成

2019-10-31 04:19

江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18

兩岸海南民宿大會 拚共贏發展

2019-10-31 04:17

江西高校開VR課 最高可獎勵870萬元

2019-10-31 04:17

國際山地旅遊暨戶外運動大會 貴州開幕

2019-10-31 04:16

內地與澳門人資培訓 啟用

2019-10-31 04:16

廣東韶關／五祖弘忍傳衣缽 惠能創禪宗南派

2019-10-31 04:08

廣東韶關／六祖壇經 中國佛教史上偉大革命

2019-10-31 04:07

廣東韶關／大陸現存唯一宋代木雕五百羅漢造像

2019-10-31 04:07

廣東韶關／禪宗祖庭 南華禪寺

2019-10-31 04:03

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

重振孝道 不贍養、虐待父母重罰

2019-10-30 16:31

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

「黃繼光捨身…為了妹子？」網店賣畫調侃先烈 遭公益訴訟

2019-10-30 16:24

登錄網站看反華資訊 河北少年挨「批」

2019-10-30 16:04

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

青銅面具「遇見」川劇臉譜 驚豔

2019-10-30 00:16

西藏多布特大橋 美景如畫

2019-10-30 00:13

景德鎮薄胎瓷 厚度0.15毫米

2019-10-30 00:13

天價彩禮娶不起 中國出新規要遏制農村陋習

2019-10-29 17:17

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

曾被舉報「賣字斂財」中國書法家協會副主席被查

2019-10-29 15:51

胡潤80後白手起家富豪 「拼多多」黃崢1350億元又榜首

2019-10-29 15:49

觀察站／四中全會「脫貧」奔「小康」南江啟示錄

2019-10-29 15:47

四中全會「推治理能力現代化」 定調治國藍圖

2019-10-29 15:46

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

看、嘗、聞、聽 瀋陽味覺博物館開幕

2019-10-29 01:24

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

雲南建水／長虹臥波 雙龍橋

2019-10-29 01:15

雲南建水／建水紫陶 中國四大名陶之一

2019-10-29 01:14
看更多

熱門文章

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

黃之鋒提名無效 陸港澳辦：黃從根本上不符資格要求

2019-10-30 12:16

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

港理大生不滿校長拒與戴口罩畢業生握手 發起校園快閃

2019-10-30 15:37

港浮屍案／HKDI副院長未現身 防暴警一度與學生對峙

2019-10-30 16:25

藍綠兩岸政策各有說辭 陸國台辦重申堅持九二共識

2019-10-30 11:38

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

我政府感謝潘斯談話 陸批：媚態令人不齒

2019-10-30 11:32

明星且拋一邊、司機為她開燈…演唱會、公車上 她們都在趕作業

2019-10-30 12:39

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

浙小學生 晚上9點後可拒寫作業…網友：先做功課再吃飯

2019-10-30 12:38

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

陸：對原產於美國、台灣的聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅

2019-10-30 10:47

山東67歲產婦和「小天賜」出院了 獲贊助嬰兒用品

2019-10-30 12:41

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

政府研議學校赴陸交流通報機制 陸批黑手伸向校園

2019-10-30 11:58

深圳 又見武警演習

2019-10-30 23:46

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

日月光投控旗下環旭 傳切入AirPods Pro供應鏈

2019-10-30 11:59

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

陸：今年兩岸企業家紫金山峰會成果將超往屆

2019-10-30 11:23

香港區選遭DQ 黃之鋒擬提選舉呈請

2019-10-30 13:06

再度闢謠 林鄭月娥：我不會休息

2019-10-30 14:02

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30

稅改見效 人均減稅人民幣1.764元

2019-10-31 04:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top