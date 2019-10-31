陸黃金消費量 衰退近1成
2019-10-31 04:19聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
中國黃金協會30日公布最新統計數據，今年前三季，大陸全國黃金實際消費量768.31噸，與2018年同期相比下降9.58%。
統計顯示，前三季大陸黃金首飾、金條、金幣以及工業用金需求均呈下降趨勢。其中，黃金首飾消費量為523.25噸，下降2.9%；金條消費154.95噸，下降26.51%；金幣10.9噸，下降近四成；工業及其他用金需求為79.21噸，下降3.28%。
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中國黃金協會有關負責人分析說，「黃金首飾消費在第三季度同比下降12.05%，未能延續上半年的增長趨勢。」進入三季度後，受經濟下行壓力增大、黃金價格走高等因素影響，大陸國內黃金消費顯現出了疲軟態勢。
新華社報導，金條消費方面，重點企業及商業銀行仍是金條銷售的主力軍，但三季度價格上漲導致投資者謹慎觀望，金條銷量開始下降。同時，黃金價格的上漲也使得工業用金企業需求量減少。
另，據中國黃金協會統計，今年前三季，大陸國內原料黃金產量為275.35噸，與2018年同期相比減產14.4噸，下降4.97%。
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