江西、安徽伏秋連旱 數百萬人受災

2019-10-31 04:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



8月以來，安徽降雨就明顯偏少，導致河湖庫塘蓄水銳減，許多農地也已經因乾旱而龜裂。 新華社 分享 facebook 據新華社報導，7月中旬以來，中國大陸江西、安徽等南方多個省分持續高溫天氣，降雨量較歷年同期相比偏少，江河湖庫水位持續走低，局部地區甚至出現較為嚴重的「伏秋連旱」。

針對當前旱情，各地各部門採取迅速行動，形成救災合力，全力保障人民群眾的用水安全。

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江西省鄱陽縣響水灘鄉譚家村農民林雪強說，「從7月中旬到現在，就沒怎麼下過雨，一些離水源較遠的水稻都乾死了。」林雪強表示，他承包的960畝土地種植水稻，都受到了旱情影響。

新華社指出，由於長期乾旱缺水，林雪強稻田裡的土地已經龜裂、發白，水稻也已經枯黃。

江西省防汛抗旱指揮部表示，目前乾旱災情總共導致江西省86縣（市、區）的466.3萬人受災，因旱需生活救助119.9萬人，其中因旱飲水困難需救助77萬人，農作物受災445.6千公頃。

報導稱，持續少雨天氣也給安徽省的農業生產帶來不利影響，在安徽省六安市霍邱縣邵崗鄉，目前原本應是小麥播種時節，但因乾旱，麥種無法發芽。

范圩村村民陳衛告訴記者，往年村裡的水塘都是滿的，今年因為旱情嚴重，想抗旱也沒有水源，「讓人愁得沒辦法，只能眼睜睜地看著要錯過秋種的關鍵農時。」

安徽省防汛抗旱指揮部稱，自8月12日颱風「利奇馬」對安徽省影響結束以來，安徽省出現持續少雨天氣，降雨量較常年同期偏少六成，河湖庫塘蓄水銳減，淮河以南大部土壤墒情變差，秋種生產受到影響，大別山區、沿江江南和皖南山區部分地區出現因旱群眾飲水困難。

安徽全省共有12個市63個縣（市、區）不同程度受災，受災人口達到408.95萬人，因旱需救助人口137.18萬人，農作物因旱受災面積478.13千公頃，直接經濟損失人民幣20.97億元。

江西省氣象局表示，今年7月中下旬以來，江西省的平均氣溫、最高氣溫、高溫日數、無雨日數等多項資料均創歷史紀錄。

根據統計，在7月16日至10月21日這段期間，江西省平均降水量僅110.9毫米，較常年同期偏少近七成，創歷史同期新低；平均無雨日數81天，較常年同期偏多16.8天，創歷史同期新高；全省共有41個縣（市、區）的降水量創歷史同期新低。

據氣象部門預測，11月降水恐仍將顯著偏少，氣溫繼續偏高，氣象乾旱還將有所發展，建議各地繼續抓住有利時機開展人工增雨作業。