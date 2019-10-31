內地與澳門人資培訓 啟用

2019-10-31 04:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由大陸中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室、澳門特別行政區政府和珠海市政府支持，中資（澳門）職業介紹所協會和珠海市技師學院共同建設的「內地與澳門人力資源合作培訓中心」，30日在廣東省珠海市技師學院吉大校區正式啟用。

中新社指出，該培訓中心將為大陸和澳門開展各類人力資源培訓，包括大陸輸澳勞工的職前培訓、大陸在澳門工作人員的職位技能提升培訓等，希望能提高大陸輸送澳門工作人員的知識和技能水平，年培訓能力逾1.2萬人次。

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報導稱，中資（澳門）職業介紹所協會是大陸中央人民政府駐澳門聯絡辦公室的直管機構。經大陸商務部批准，2004年在澳門正式註册成立，現有19家在澳中資職業介紹所會員。珠海市技師學院創辦於1980年，隸屬於珠海市人力資源和社會保障局。

該培訓中心設在珠海技師學院吉大校區內，擁有一個250個座位的多功能培訓室以及滿足參訓人員學習的相關設施。

據培訓中心負責人介紹，該培訓中心啟用後，將在原有培訓基礎上，改善培訓條件、提升培訓層次，擴大培訓規模。下一步，培訓中心還將繼續拓展培訓領域和對象，組織開展澳門本地居民技能培訓，支持澳門青年和學生在珠海開展創業技能實踐等活動。