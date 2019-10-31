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國際山地旅遊暨戶外運動大會 貴州開幕

2019-10-31 04:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019國際山地旅遊暨戶外運動大會30日在貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市開幕...
2019國際山地旅遊暨戶外運動大會30日在貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市開幕，圖為開幕表演。 中新社
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由大陸文化和旅遊部、國家體育總局、貴州省人民政府主辦的2019國際山地旅遊暨戶外運動大會30日在貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市開幕，共有來自俄羅斯、美國、法國、英國、日本、韓國、泰國等56個國家和地區的1200餘名嘉賓參會。

據中新社報導，本次大會主題為「天人合一．文化旅遊大健康融合發展」，旨在展示高品質開發山地旅遊業態、高標準優化山地旅遊服務、高水平完善山地旅遊設施。

法國前總理、國際山地旅遊聯盟主席多米尼克．德維爾潘表示，現代旅遊業可以成為高質量和可持續發展的支柱，以山地旅遊為例，山地旅遊占該行業的20%左右，發展前景廣闊，同時山地旅遊對提高人們生活質量和促進人與自然的和諧具有重要意義。

貴州省副省長盧雍政希望，更多的山地國家和地區相關機構、所有的國際山地旅遊聯盟會員單位，攜手探索一套可持續高質量的山地旅遊開發模式。

中國文化和旅遊部副部長張旭表示，多山的中國充分利用多姿多彩的山地旅遊資源，大力發展山地觀光、休閒度假、戶外運動、探險考察等特色旅遊項目和業態，山地旅遊已經成為了中國旅遊業的重要組成部分。

對於山地旅遊高質量發展，張旭建議，山地旅遊要在充分保護山地環境的前提下，加快探索構建符合當地資源禀賦、適應山區的生態特徵、彰顯民族民間文化，滿足廣大遊客觀光遊覽、休閒度假、沉浸體驗、康體養身、獵奇探險等多元需求的山地旅遊。

法國俄羅斯考察
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