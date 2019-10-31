江西高校開VR課 最高可獎勵870萬元
2019-10-31 04:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
江西鼓勵為大專院校開虛擬實境（VR）本系所，最高將給予人民幣200萬元（約新台幣870萬元）的一次性獎勵。 中新社報導，在江西省30日舉辦的「進一步加快虛擬現實產業發展的若干政策措施」新聞發布會上，江西省工業和信息化廳副廳長王亦斌表示，當前，以VR產業為代表的新技術、新產品正持續快速湧現並逐步走向成熟，市場需求、行業應用正在激活，產業發展的戰略窗口期已然形成。
為推動VR產業高質量跨越式發展和整體躍升，江西出台33條政策措施，涵蓋壯大企業、技術創新、招商引資、應用推廣、培養人才等七大領域。 王亦斌稱，江西推動加快開設VR大學本專科專業，支持VR人才培養，支持引進高端人才及專項培訓項目、支持創新創業人才團隊。
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江西規定，若能引進中國科學院與中國工程院兩院院士，將給予人民幣1,000萬元項目資助和300萬元安家費；引進大陸國家「千人計劃」專家，給予人民幣500至1,000萬元的創新創業項目資助；引進國家傑出青年科學基金獲得者、教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授、中科院「百人計劃」A類人員，給予人民幣300萬元項目資助。
報導稱，在剛落幕的2019世界VR產業大會上，7,000多位海內外學者專家齊聚南昌交流VR發展成果，研討VR戰略機遇。大會期間，共有104個VR產業協議和項目達成意向，總投資額將近人民幣653億元。
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