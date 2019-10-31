兩岸海南民宿大會 拚共贏發展

2019-10-31 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「融合、創新、合作、共贏」為主題的2019海峽兩岸（海南）民宿大會30日在海南海口開幕，來自兩岸休閒農業、民宿領域的專家、企業家等近400人就鄉村旅遊和民宿產業合作展開深入研討，促進瓊台融合共贏發展。

大陸全國人大常委會委員、海峽兩岸關係協會會長張志軍在開幕致辭時表示，民宿是新興產業，是實施鄉村振興戰略的抓手，台灣在這方面起步較早、經驗豐富。海南和台灣自然條件相近，經濟互補性較強，合作前景廣闊。當前海南正加快建設自貿區（港），希望台商抓住機遇，發揮自身優勢，積極參與到海南的建設與發展中來。

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海南省委常委、統戰部部長蕭傑表示，海南對台資企業的吸引力正在增加，今年前九個月，海南新註册台資企業註册資金超過了10億美元。去年底海南出台「惠台30條措施」，讓台商台胞在瓊投資、創業、就業、學習、生活更加便利。

蕭傑指出，海南自貿區（港）建設為全面深化瓊台交流合作創造了更好條件。當前，海南把發展民宿產業提上重要議事日程，今年計劃新建80家鄉村民宿，到2021年全省要建成480家特色民宿。期待與會代表積極為海南民宿發展建言獻策、貢獻力量，實現互利共贏的局面。

台中市前代市長、農學博士林學正說，台灣發展鄉村旅遊較早，積累了較為豐富的經驗。瓊台兩地條件相似，農旅合作有很大空間。希望通過此次大會，兩岸業界討論交流，碰撞出創新的火花，創造共贏。 「民宿發展主要靠人才，讓年輕人回流助推鄉村發展。」台灣民宿協會榮譽理事長施武忠近年來一直關注海南民宿產業發展。他認為，發展休閒農業首先要把「農業」做好，愛惜土地，做精緻農業。

台灣農場經營協會名譽理事長、頭城農場總經理卓志宏認為，海南的休閒農業可將海洋、火山等元素結合起來，讓遊客在「農家樂」、「漁家樂」中有不一樣的體驗。

大會為期三天，以民宿交流為主題，設置美麗鄉村休閒旅遊高端對話、產業投資考察、瓊台民宿旅遊報告會等環節。