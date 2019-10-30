北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家
2019-10-30 21:05
聯合報 記者張運祥
╱即時報導
北京中央商務區（CBD）國際化程度不斷提升，功能區目前已有550家總部企業，其中跨國公司地區總部達88家，佔北京市總數的50%；今年上半年，功能區新註册外資企業超過300家。
中新社報導，今年是北京CBD論壇舉辦的第20個年頭，北京市常務副市長林克慶在論壇上指出，CBD是北京一個重要的高端產業功能區，歷經20多年的發展，聚集北京市70%以上的超甲級寫字樓，擁有北京市90%的國際金融機構、50%的跨國地區總部，成為中國首都對外開放的前沿陣地、國際交往的重要窗口。
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北京商務中心區管委會最新數據顯示，北京CBD功能區目前有550家總部企業，其中跨國公司地區總部達88家，佔北京市的50%。有92座樓宇的稅收超過人民幣億元，其中稅收超過10億元的樓宇有7座。
報導指出，今年上半年，北京CBD功能區新註册外資企業超過300家，外資企業稅收近300億元，佔區域總稅收的43%。
據悉，目前北京CBD還在對接摩根士丹利、三星中國北京分公司的落戶事宜，克諾爾集團擬在北京CBD籌建軌道車輛系統中國區總部等，已吸引大量知名外資金融及服務機構落戶的北京CBD仍不斷提昇吸引力。
林克慶指出，北京CBD當前正在實施《北京CBD國際化提升三年行動計劃》，圍繞國際化城市空間形態、公共服務功能、城市治理能力等開展六大提升行動。北京市委市政府將大力支持朝陽區和CBD的改革發展，進一步提升CBD區域的發展品位、質量和能級，打造國際一流的CBD。
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