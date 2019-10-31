廣東韶關／禪宗祖庭 南華禪寺
廣東韶關的南華禪寺，是中國佛教著名寺院，始建於南朝梁武帝天監元年 (西元502年)，至今已有1500多年歷史。由於南華禪寺當年曾經是六祖惠能禪師弘揚「禪宗」的道場，因此被尊奉為「禪宗祖庭」。
六祖惠能真身像是寺中最珍貴的文物，供奉在祖殿內。據廣東省考古學家徐恆彬、韶關市博物館和南華寺僧人考證和研究，六祖造像是以六祖惠能的肉身為基礎，夾紵法塑造而成。坐像通高80公分，六祖惠能結跏趺坐，腿足盤結在袈裟內，雙手疊置腹前作入定狀；頭部端正，雙目閉合，面容祥和。
南華禪寺位於韶關曲江區城東約6公里的曹溪北岸，寺內古木參天，清雅幽靜。始建於南北朝梁武帝天監元年，天監三年，寺廟建成，梁武帝賜名「寶林寺」，後又更名為「中興寺」、「法泉寺」；宋開寶元年，宋太宗賜名「南華禪寺」，沿襲至今。
禪寺曾幾經興衰，現今格局為1934年虛雲和尚籌建。改建後的南華禪寺是一座完整的古建築群，全寺建築呈中軸線兩邊對稱布局，古樸大氣；由主要建築曹溪門、放生池、寶林門、天王寶殿、大雄寶殿、藏經閣、靈照塔、祖殿、方丈室、鐘鼓樓和東西兩邊廂房等組成。
如今的南華禪寺，最著名的當屬「一塔、一殿、一泉」。
「一塔」即靈照塔，為八角五層樓閣式磚塔，塔高29.6公尺，底徑11公尺，初建於唐代先天年間，唐元和七年，憲宗賜額「元和靈照之塔」；宋太祖開寶元年，塔毀於兵火。宋太宗太平興國元年重建七層塔，太宗帝御筆親書「太平興國之塔」之額；南宋紹興二十四年復毀，三十二年鼎新建造。初建時為木塔，後多次焚毀重建，至明成化十三年改建為磚塔，即為現塔。該塔目前也是南華寺廟中最古、最高的建築。
「一殿」是寺中的重要佛法聖地祖殿。該殿位於靈照塔後側園內，祖殿中央有三座仿阿育王式木塔佛龕，分別供奉著三具肉體真身菩薩：左為明代丹田和尚真身；右為明代憨山德清和尚真身；居中者為六祖惠能真身。這些真身容顏依舊，全身塗有金粉，特別是惠能禪師真身能夠歷經萬千劫難而保留至今，實在是一個歷史奇跡。
「一泉」即卓錫泉。據「南華通志」記載，相傳當年六祖初住曹溪，苦於寺內無甘美的清泉；此後六祖數次尋察，見寺後山林鬱茂、瑞氣盤旋，別有仙山水氣，於是振錫卓地，果然仙泉應手而出，後人命名為「卓錫泉」。又有稱當時九眼泉水齊湧，故又稱之為「九龍泉」。北宋大文豪蘇東坡南貶時，來訪南華寺，時任南華寺主持的辯長老特請蘇東坡題寫「卓錫泉銘」，至今流芳。
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