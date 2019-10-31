廣東韶關／五祖弘忍傳衣缽 惠能創禪宗南派

2019-10-31 04:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／廣東韶關報導



祖殿，供奉六祖惠能的肉體真身。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」禪宗六祖惠能的開悟偈，流傳千年，家喻戶曉。他最大的貢獻，是將佛教中國化、平民化、現世化，開創了極具中國特色的佛教禪宗，在中國思想史上產生了重大影響。

六祖惠能（西元638－713年）俗姓盧，嶺南新州（今廣東新興縣）人，生於唐貞觀十二年。惠能3歲喪父，母親寡居艱辛度日；稍長，靠賣柴養母。窮苦絕望的生活，使惠能產生了厭棄世間，別尋出路的想法。有一天，他偶然經過墟市，聽見店鋪裡有人誦「金剛經」，「心即開悟」，遂問人從哪裡學來？旁人告訴他，得於湖北黃梅禪宗五祖弘忍大師。惠能為求法尋師，告別母親遠赴湖北黃梅縣東山寺，投拜弘忍為師。

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當時弘忍在黃梅東山寺聚徒講習「金剛經」，時稱東山法門。弟子中的佼佼者神秀，為700餘眾的上座，是教授師，眾人都以為他是當然的弘忍傳法繼承人。

唐高宗咸亨三年，惠能經廣東韶州曹溪寶林寺（宋以後稱南華寺），越大庾嶺，從九江過長江，到達湖北黃梅縣東山寺。由於惠能是嶺南人，當時嶺南尚未完全開化，被中原人瞧不起；他又其貌不揚，不識文字，只能「隨眾作務」，去當一名砍柴舂米的下等和尚。

有一天，五祖弘忍召集諸弟子，要他們各作一偈，偈語深透的傳以衣缽。上座神秀在壁上書偈曰：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」惠能本不識文字，聞神秀偈後，也作了一偈，請人書寫在牆壁上。其偈曰：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」惠能這首偈，得到弘忍的賞識，認為見地比神秀直接徹悟，精闢地體現了萬法皆空，心自有佛，頓悟成佛的禪宗空無教旨，便在深夜秘密的把衣缽傳給他，並為其傳授「金剛經」。

袈裟為法嗣的信體，按照傳說，是佛傳給摩訶迦葉（印度禪宗的創立者），幾經傳承到第二十八代禪宗菩提達摩（中國禪宗初祖），將其帶到中國，再傳二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信，五祖弘忍。

為爭奪這一嗣法袈裟，當時的佛教徒之間爭鬥極為激烈；因此五祖弘忍正告慧能：「今信心已熟，衣乃爭端，止汝勿傳；若傳此衣，命如懸絲，汝須速去，恐人害汝。」慧能隨即連夜渡江南下，過大庾嶺，到曹溪寶林寺，其間不時被人追蹤迫害，又逃到懷集、四會一帶，隱藏了4年。

唐高宗儀鳳元年，惠能來到廣州法性寺（今光孝寺），住持印宗獲知惠能是黃梅五祖衣法傳人，遂向之瞻禮，並普集四眾，為惠能於菩提樹下剃髮。惠能受戒後，即與眾僧開示單傳之法旨；一年後離開廣州法性寺，前往廣東韶州曹溪寶林寺，在寶林寺大開東山法門，弘法長達37年，創立禪宗南派。