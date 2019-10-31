廣東韶關／大陸現存唯一宋代木雕五百羅漢造像

2019-10-31 04:07 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／廣東韶關報導



大雄寶殿四周牆上嵌塑有五百羅漢像，每尊容顏逼真，神態各異。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

南華禪寺建寺1500多年，保存眾多珍貴文物，除了六祖真身像，還有宋代木雕五百羅漢造像、唐中宗賜千佛袈裟、武則天聖旨等。

宋代木雕五百羅漢造像，是中國現存唯一的宋代木雕五百羅漢群像。明朝曾經重新飾金，清光緒年間，曾補雕過133尊被火燒毀的羅漢。1936年虛雲法師主持修廟時，將大部分木雕羅漢藏在大雄寶殿裡三尊高達15公尺大佛的腹中，直到1963年才被發現。現存360尊，其中有133尊為清代補刻，154尊羅漢像上刻有銘文。

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從銘文中可以看出，五百羅漢像雕於北宋仁宗慶曆三年至八年，每尊造像都用整塊木坯雕成，通高49.5至58公分，直徑23.5至28公分，木料主要是柏木，少量為楠木、樟木或檀香木。每尊像由底座和坐像兩部分組成，有相當高的藝術研究價值。

唐中宗賜千佛袈裟，是罕見的唐代傳世刺繡。絹底呈杏黃色，上面繡有一千尊佛像；佛像全部為結跏趺坐式，手式有入定、接引、說法、合掌等，口、鼻、眼和髮髻清晰分明。用金線繡出形象，然後以藍色、淺藍色、朱紅色、黃色絲線陪襯，再繡藍色背光。四周是12條形象生動的蛟龍。據廣東省博物館有關專家考證，此袈裟是唐中宗賜給六祖惠能禪師的。

武則天聖旨，是唐代女皇帝武則天於萬歲通年元年，御賜南華禪寺六祖惠能；長140公分，寬42公分，紙質，楷書首尾及邊用綾裝裱。

寺中其他文物還有北齊昭帝皇建元年的銅佛造像，唐代花緞襪、六祖墜腰石、唐代鐵質觀音殿、天人像、釋迦牟尼像、明代四大天王木雕、清代五百羅漢瓷瓶、明代金書「華嚴經」殘卷等文物，都具有歷史價值。