廣東韶關／六祖壇經 中國佛教史上偉大革命

2019-10-31 04:07 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／廣東韶關報導



藏經閣 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

六祖惠能弟子法海記錄六祖的說法內容，整理而成的「六祖壇經」，是惠能的禪學思想，被譽為中國佛教史上偉大革命；「六祖壇經」的禪宗思想，推進了佛教中國化。

隨著中國佛教禪宗在海內外的傳承與弘揚，「六祖壇經」在世界的影響日益增大，六祖的嗣法弟子又相繼開創了臨濟、溈仰、曹洞、法眼、雲門五大宗派，臨濟下又衍生出楊歧、黃龍兩派，合稱「一花五葉七枝」。禪宗經朝鮮傳入日本及東南亞國家，又進入歐美，繼而傳遍世界，影響深遠。

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「六祖壇經」是禪宗的經典著作，是中國佛教史上唯一的一部被公認為在佛教著作中位於最高地位的「經」。它建立了符合中國國情的新型佛教的思想模式，賦予了中國佛教以新的生命力和活力，深刻影響唐代以後的儒學走向和普通民眾的生活。

它的中心思想是淨心、自悟。淨心即心絕妄念，不染塵勞；自悟即一切皆空，無有煩惱。能淨能悟，頓時成佛，即一超直入如來地。惠能認為，佛在心內，不在心外，「我心自有佛，自佛是真佛，自若無佛心，向何處求佛！」