豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57 世界日報 中國新聞組╱北京30日電



“大戶人家”香腸肉簾縮水僅為去年的1/5：肉貴 影片截圖 分享 facebook 今年豬肉價格上漲，再過兩個多月就過年了，許多人擔心今年過年灌不起香腸。有拍客回訪去年春節走紅的四川樂山「大戶人家」，當時千斤香腸掛成10米肉簾。同樣的位置，近日肉眼看去，香腸只掛了去年的五分之一，數量明顯縮水。

據梨視頻報導，去年農曆過年前，四川樂山一家陽台防護欄上密密麻麻掛滿香腸的照片在網上火了，被網友稱為香腸版「窗簾」，這才是「大戶人家」。被問到做了幾斤？當時，這家主人低調地說，「沒好多，只有幾百斤。」

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如今防護欄上掛的香腸少了五分之一，香腸主人坦言，因為肉貴。有路人表示，每天早晚都會經過這裡，看了都流口水。

對此，網友反應：「這掛滿要幾十萬吧」、「依舊是大戶人家」、「二師兄太金貴了」、「想讓人犯罪啊」。

四川觀察報導，雖然今年豬肉價格上漲，香腸臘肉比往年更貴一些，但在成都市龍王廟正街看到，這裡一些商家已經掛出明年春節前首批香腸臘肉。店舖老闆表示，今天價格較去年要貴一些，但並沒有太影響大夥兒對香腸臘肉的熱愛。

據了解，很多商家都已經開始準備過年的香腸臘肉，而今年的備貨時間足足比往年提前半個月至一個月。

此外，證券時報網報導，據農業農村部信息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，2019年第42周（10月14日-10月18日），16省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤46.72元，環比漲5.6%，同比大幅上漲145.4%。

另據四川日報報導，豬肉價格上漲的同時，還帶動雞、鴨、牛肉、雞蛋等相關食品價格普遍上漲。

國家統計局四川調查總隊副總隊長羅學文回應稱，短期內回落還不大現實。他表示，此輪豬肉價格上漲是非洲豬瘟遇上豬周期，雙重因素疊加。前三季度，四川生豬呈現現存、出欄雙降的局面，生豬及能繁育母豬存欄量為近20年新低，形勢嚴峻。中央和地方高度重視生豬生產，制定並出台大量保供措施。從最新了解的情況看， 生豬及能繁育母豬存欄減幅在縮小，生產情況有趨穩好轉。

但生豬養殖需要一定周期，短期內恢復產能不大現實。同時，消費市場即將迎來年底傳統消費旺季，居民消費需求將有所上升。在生豬供應面沒有得到明顯改善的情況下，預計後期生豬出欄價格仍有高位繼續上漲的可能。他說：「價格回調，預計需要等到明年上半年。」