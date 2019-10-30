天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39 世界日報 中國新聞組／北京30日電



天價彩禮娶不起，中國出新規要遏制農村陋習。 中新社 分享 facebook 中國有關部門聯合推出新規，除了要遏制豪華喪葬「死不起」、人情禮金「還不起」等陋習，也宣示要在三至五年之內遏制天價彩禮「娶不起」的陳規陋習。

據國新辦官網發布，農業農村部副部長韓俊在會中引述中共總書記習近平談話強調，「實施鄉村振興戰略，不能光看農民口袋裡的票子有多少，更要看農民的精神風貌怎麼樣」。

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韓俊指出，不少村民對這些陳規陋習，比如大操大辦，並非自願，但是受困於社會風氣帶來的壓力，也很難改變。一些地方透過村民討論制定村規民約，對紅白喜事採取約束性措施。原來村民礙於面子，現在有了規定，實際上也就有了擋箭牌。

韓俊並指出，有一些村規民約的內容涉嫌違法違規，對親情倫理缺乏關懷，容易傷害群眾的感情，例如有的地方規定二婚（再婚）不能辦酒席。

有些村規民約涉嫌侵犯群眾、特別是婦女的合法權益，針對這些方面的問題，指導意見提出村規民約的內容一定要符合憲法和法律的精神。

中央精神文明建設指導委員會辦公室一局局長張志勇也指出，一些地方農村，媒人兩頭去欺騙，對男方說女方多好，對女方說男方多好，其實他是趁機漁利，也有一些女方家長要高額彩禮。