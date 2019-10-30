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重振孝道 不贍養、虐待父母重罰

2019-10-30 16:31世界日報 記者陳言喬／北京30日電

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處 中新社
不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處 中新社
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繼日前發布「新時代公民道德建設實施綱要道德規範」後，有關部門再發布「推進移風易俗，建設文明鄉風的指導意見」，將對那些不贍養、虐待父母等行為者加大懲處。

這份由農業農村部等多部門聯合印發的指導意見，主要針對農村的婚喪陋習、孝道式微等問題，制定針對性政策。

中國農村近年愈來愈多陋習，被形容是「豪華喪葬死不起」、名目繁多的人情禮金「還不起」，以及孝道式微、農村老人「老無所養」等問題層出不窮。這些不良風氣造成農民家庭負擔，也扭曲社會的價值觀。

農業農村部副部長韓俊表示，有關部門將力爭以三到五年時間，將遏制農村陳規陋習蔓延趨勢得到控制，婚事新辦、喪事簡辦、孝親敬老等社會風尚更加濃厚，農民人情費支出明顯減輕。

而在前一天，中國也發布「新時代公民道德建設實施綱要」，對中國當前欠缺公民道德行為者也將採取措施改善。

實施綱要通報的問題包括：拜金主義、享樂主義、極端個人主義突出；是非善惡、美醜不分、見利忘義、唯利是圖，損人利己、損公肥私；造假欺詐、不講信用；破壞公序良俗、傷害國家尊嚴和民族感情等。

人民論壇網稱，要順利推進國家治理現代化就要完善領導的體制機制，與社會組織的積極培育和公民美德的重建。

農民北京
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