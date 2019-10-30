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報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30世界日報 中國新聞組／北京30日電

「到XX麻辣烤魚的乘客在此下車」 成都地鐵報站夾帶麻辣烤魚引爭議 取材自微博
「到XX麻辣烤魚的乘客在此下車」 成都地鐵報站夾帶麻辣烤魚引爭議 取材自微博
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「火車南站到了，請前往XX麻辣烤魚的乘客在本站下車……」今年十一過後，成都地鐵報站夾帶廣告引發爭議，讓不少民眾聽得覺得尷尬。有乘客表示，「準確報站一直是成都地鐵的標誌，沒想到也開始植入廣告了」，還有網友質疑，「到底是東門大橋還是XX烤魚，這樣報站可能造成外地人的疑惑」、「地鐵這麼缺錢嗎？」

綜合媒體報導，地鐵公司常年虧損，希望透過更多途徑創收，其中之一就是廣告。

成都地鐵表示，語音播報是剛剛上線的廣告媒體形式，目前僅在少量站點進行試點投放。語音播報廣告上線前，經過嚴格的預先審查，確保內容符合規範，降低對乘客出行的影響。由於了解到部分公眾不滿，目前這類語音播報廣告已經暫停播放，為來將慎重選擇廣告企業再實施。

據了解，中國各地的地鐵營運除杭州、青島、深圳、北京這四座城市可實現收支平衡外，其餘24座城市地鐵都在虧本營運，而地鐵廣告收入則為其帶來了可觀利潤。成都地鐵也不是第一家這樣做的公共交通企業，如西安地鐵、北京公交也有在廣播中插入廣告。

儘管視覺類廣告在地鐵裡已屢見不鮮，但報站時插入廣播廣告尚屬稀有。有民眾認為，視覺廣告乘客可以選擇閱讀或拒絕，而廣播廣告則很難被忽略。

成都地鐵工作人員表示，現在成都地鐵對於廣播類廣告投放企業的性質有了限制，目前定了兩個大方向——公益性和地標性，「像咖啡館這種是不行的，大型商場、地標建築、醫院比較符合我們的目標」。

此外，成都地鐵還有一種被稱為「超級內包車」的廣告形式，幾乎鋪滿車廂內所有表面。每列超級內包車的製作費為16萬元（人民幣，下同，約2.2萬美元），曝光四周的費用約50萬元（約7萬美元）。

有乘客表示，可以接受地鐵公司藉此彌補虧損，「廣告只要不是站站都有，或是內容引人厭惡，還是可以接受的」。也有乘客認為，「地鐵裡到處都是廣告，還不夠嗎？真是商業化到可恥了」。

「到XX麻辣烤魚的乘客在此下車」 成都地鐵報站夾帶麻辣烤魚引爭議 取材自成都地鐵...
「到XX麻辣烤魚的乘客在此下車」 成都地鐵報站夾帶麻辣烤魚引爭議 取材自成都地鐵廣告中心
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