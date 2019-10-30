網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28 世界日報 中國新聞組／北京30日電



玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報 分享 facebook 近年成為「打卡」勝地的網紅景點玻璃橋，因意外事故頻傳，包括河北、湖南、廣東等地多個景區近期都已關停。例如河北省25家景區的32座玻璃橋已全部停運一年半，包括曾因「世界最長玻璃吊橋」而暴紅的河北石家莊紅崖谷。今年9月，廣東省也對6家有玻璃橋、玻璃棧道、玻璃滑道等高風險項目限期三個月專項整改。

界面新聞報導，自2016年湖南張家界修建了全中國第一個玻璃棧道至今，玻璃橋、玻璃棧道等相關項目如雨後春筍般出現，估計全中國大約有2300座玻璃橋等觀光項目。僅3年期間，這些被視為當地觀光「金雞母」的玻璃橋等設施就陸續被關停。

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華西都市報報導，例如河北石家莊紅崖谷玻璃吊橋2017年12月投入運營，但在建成幾個月後，河北去年3月起開展了為期一個月的高風險旅遊項目專項排查整治行動，要求加強玻璃棧道類「高風險項目」（含玻璃棧道、玻璃吊橋、玻璃滑道、玻璃觀景台等旅遊設施）安全整治，並提出「四個一律」。河北省內32處玻璃棧道因此全部停運。

不僅是河北，從2017年開始，黑龍江、湖北、湖南、江西、廣東、福建等地方文旅廳也紛紛展開了此項活動，許多不規範的玻璃棧道項目被責令停業。管理及安全隱憂仍是主要原因。

報導指出，玻璃橋發生意外事故近年頻傳，例如2015年，河南雲台山玻璃棧道開放運營不久，河南雲台山的玻璃棧道中一塊玻璃被遊客的不銹鋼水杯砸壞；同年，河南另一景區又發生遊客從玻璃滑道上墜落事故。2016年，遊客在湖南張家界天門山玻璃棧道上，被懸崖上方滾下來的大石頭砸成右腳粉碎性骨折。2017年，多名遊客在湖北木蘭勝天景區自山頂沿玻璃棧道下滑遊玩時一死三傷。今年8月份，青島水準零點景區玻璃棧道開了大口子，兩個孩子差點掉海裡。

報導指出，儘管2017年開始，國家主管部門以及北京、廣西等地都對玻璃棧道等高風險類項目建設和運營做出限制，文旅部今年初也下發《關於加強A級旅遊景區玻璃棧道項目管理的通知》。但多名景區業內人士透露，截至目前，玻璃棧道項目在國家層面依然面對並沒有明確的建設標準、監管主體的規定，在行政管理層面處於尷尬境地。所以各地為了避免擔責，最穩妥的方法——只有先「封殺」。