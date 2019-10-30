親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

太陽花學運國賠案 法院判台北市警局賠14人逾百萬

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28世界日報 中國新聞組／北京30日電

玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報
玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報
分享
近年成為「打卡」勝地的網紅景點玻璃橋，因意外事故頻傳，包括河北、湖南、廣東等地多個景區近期都已關停。例如河北省25家景區的32座玻璃橋已全部停運一年半，包括曾因「世界最長玻璃吊橋」而暴紅的河北石家莊紅崖谷。今年9月，廣東省也對6家有玻璃橋、玻璃棧道、玻璃滑道等高風險項目限期三個月專項整改。

界面新聞報導，自2016年湖南張家界修建了全中國第一個玻璃棧道至今，玻璃橋、玻璃棧道等相關項目如雨後春筍般出現，估計全中國大約有2300座玻璃橋等觀光項目。僅3年期間，這些被視為當地觀光「金雞母」的玻璃橋等設施就陸續被關停。

華西都市報報導，例如河北石家莊紅崖谷玻璃吊橋2017年12月投入運營，但在建成幾個月後，河北去年3月起開展了為期一個月的高風險旅遊項目專項排查整治行動，要求加強玻璃棧道類「高風險項目」（含玻璃棧道、玻璃吊橋、玻璃滑道、玻璃觀景台等旅遊設施）安全整治，並提出「四個一律」。河北省內32處玻璃棧道因此全部停運。

不僅是河北，從2017年開始，黑龍江、湖北、湖南、江西、廣東、福建等地方文旅廳也紛紛展開了此項活動，許多不規範的玻璃棧道項目被責令停業。管理及安全隱憂仍是主要原因。

報導指出，玻璃橋發生意外事故近年頻傳，例如2015年，河南雲台山玻璃棧道開放運營不久，河南雲台山的玻璃棧道中一塊玻璃被遊客的不銹鋼水杯砸壞；同年，河南另一景區又發生遊客從玻璃滑道上墜落事故。2016年，遊客在湖南張家界天門山玻璃棧道上，被懸崖上方滾下來的大石頭砸成右腳粉碎性骨折。2017年，多名遊客在湖北木蘭勝天景區自山頂沿玻璃棧道下滑遊玩時一死三傷。今年8月份，青島水準零點景區玻璃棧道開了大口子，兩個孩子差點掉海裡。

報導指出，儘管2017年開始，國家主管部門以及北京、廣西等地都對玻璃棧道等高風險類項目建設和運營做出限制，文旅部今年初也下發《關於加強A級旅遊景區玻璃棧道項目管理的通知》。但多名景區業內人士透露，截至目前，玻璃棧道項目在國家層面依然面對並沒有明確的建設標準、監管主體的規定，在行政管理層面處於尷尬境地。所以各地為了避免擔責，最穩妥的方法——只有先「封殺」。

玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報
玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報
分享
玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報
玻璃橋藏安全隱患 河北景區關停32座 北京日報
分享

玻璃棧道吊橋
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

重振孝道 不贍養、虐待父母重罰

2019-10-30 16:31

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30

「黃繼光捨身…為了妹子？」網店賣畫調侃先烈 遭公益訴訟

2019-10-30 16:24

登錄網站看反華資訊 河北少年挨「批」

2019-10-30 16:04

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

雲南建水／團山古村 百年不朽

2019-10-30 00:47

雲南建水／學政考棚 重現明清科舉盛況

2019-10-30 00:45

雲南建水／造訪板井豆腐坊… 飽口福更飽眼福

2019-10-30 00:43

雲南建水／置身翰林苑 體驗慢生活

2019-10-30 00:43

青銅面具「遇見」川劇臉譜 驚豔

2019-10-30 00:16

西藏多布特大橋 美景如畫

2019-10-30 00:13

景德鎮薄胎瓷 厚度0.15毫米

2019-10-30 00:13

天價彩禮娶不起 中國出新規要遏制農村陋習

2019-10-29 17:17

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

曾被舉報「賣字斂財」中國書法家協會副主席被查

2019-10-29 15:51

胡潤80後白手起家富豪 「拼多多」黃崢1350億元又榜首

2019-10-29 15:49

觀察站／四中全會「脫貧」奔「小康」南江啟示錄

2019-10-29 15:47

四中全會「推治理能力現代化」 定調治國藍圖

2019-10-29 15:46

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

看、嘗、聞、聽 瀋陽味覺博物館開幕

2019-10-29 01:24

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

雲南建水／長虹臥波 雙龍橋

2019-10-29 01:15

雲南建水／建水紫陶 中國四大名陶之一

2019-10-29 01:14

雲南建水／汽鍋雞 滇南第一菜

2019-10-29 01:13

雲南建水／大陸南方最大孔廟 建水文廟

2019-10-29 01:11

微信裡抱怨化肥含量不夠 內蒙古村民被行拘8日

2019-10-28 20:40

花3000元請同車78名消防員喝飲料 暖心男默默離開

2019-10-28 16:40

四川煤礦頂板垮塌 礦工6死1傷

2019-10-28 16:27

鑑賞專家乾隆看走眼 誤把泰陶當世紀前夏商周遺物

2019-10-28 14:14

父母爽約家長會 安徽男童持刀坐27樓欲輕生

2019-10-28 11:54

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

2019-10-28 11:00
看更多

熱門文章

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

明年ECFA是否終止？國台辦回應了

2019-10-30 10:44

「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關

2019-10-30 09:43

應急錢來了 李嘉誠砸39億先救香港飲食業

2019-10-30 00:47

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11

港、澳命運大不同 殖民史區隔文化

2019-10-29 20:46

崔天凱：中美關係正被烏雲壟罩

2019-10-30 10:03

黃之鋒提名無效 陸港澳辦：黃從根本上不符資格要求

2019-10-30 12:16

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

調查：83%受訪者不贊成香港獨立

2019-10-29 18:38

黃之鋒涉「民主自決」 參選區議員資格遭取消

2019-10-30 00:33

福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08

這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37

黃之鋒提名無效 陸官媒：反中亂港必有代價

2019-10-30 09:39

黃之鋒提名無效 港大法律學者憂香港進入中國式法治

2019-10-30 09:52

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

藍綠兩岸政策各有說辭 陸國台辦重申堅持九二共識

2019-10-30 11:38

我政府感謝潘斯談話 陸批：媚態令人不齒

2019-10-30 11:32

外部衝擊 陸Q4經濟成長率估6％

2019-10-29 23:30

港理大生不滿校長拒與戴口罩畢業生握手 發起校園快閃

2019-10-30 15:37

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

港浮屍案／HKDI副院長未現身 防暴警一度與學生對峙

2019-10-30 16:25

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

林鄭月娥：港陷技術性衰退

2019-10-29 23:30

陸：對原產於美國、台灣的聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅

2019-10-30 10:47

雲南建水／團山古村 百年不朽

2019-10-30 00:47

西藏多布特大橋 美景如畫

2019-10-30 00:13

明星且拋一邊、司機為她開燈…演唱會、公車上 她們都在趕作業

2019-10-30 12:39

徐台峰會 創造合作共贏

2019-10-30 00:40

陸粗鋼今年產量 將大增7.1％

2019-10-29 23:30

特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14

中鋼協：鋼鐵業貿易保護主義影響仍在持續

2019-10-29 21:19

政府研議學校赴陸交流通報機制 陸批黑手伸向校園

2019-10-30 11:58

大陸今年粗鋼產量有望達10億噸、年增7%

2019-10-29 19:49

山東67歲產婦和「小天賜」出院了 獲贊助嬰兒用品

2019-10-30 12:41

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

青銅面具「遇見」川劇臉譜 驚豔

2019-10-30 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top