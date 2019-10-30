親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

「黃繼光捨身…為了妹子？」網店賣畫調侃先烈 遭公益訴訟

2019-10-30 16:24世界日報 中國新聞組／上海30日電

網售董存瑞、黃繼光貼畫配不雅文字，被公益訴訟 網路圖片
網售董存瑞、黃繼光貼畫配不雅文字，被公益訴訟 網路圖片
分享
「黃繼光捨身堵槍眼…為了妹子？」近日有商家在互聯網平台銷售侮辱、詆毀革命英烈的畫像製品，群眾舉報後，杭州市西湖區人民檢察院認為此為對英雄烈士的詆毀和褻瀆。向杭州互聯網法院提起保護英烈名譽的民事公益訴訟案，依法追究瞿某某的民事責任。

澎湃新聞報導，本案是該院受理的首例涉英雄烈士名譽保護領域的互聯網公益訴訟案。

今年9月，西湖區檢察院公益損害與訴訟違法舉報中心接到市民王先生舉報，在某網絡平台上有人銷售侮辱、詆毀英烈董存瑞、黃繼光的貼畫。

西湖檢察院調查後發現，在該網絡平台經營畫坊的瞿某某，銷售革命先烈董存瑞、黃繼光的貼畫。但在「董存瑞捨身炸碉堡」的畫像上配有「連長你騙我！兩面都有膠！」字樣。在「黃繼光捨身堵槍眼」的畫像上配了「為了妹子，哥願意往火坑裡跳！」等不雅文字。

西湖區檢察院認為，瞿某某在網絡平台上公開發布和銷售否定英烈崇高革命氣節和偉大愛國精神的貼畫，該行為是對英雄烈士的詆毀和褻瀆，造成惡劣社會影響。依照《中華人民共和國英雄烈士保護法》第22條和第26條之規定。檢院28日向杭州互聯網法院提起保護兩位英烈名譽的民事公益訴訟案，依法追究瞿某某的民事責任。

上海
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

登錄網站看反華資訊 河北少年挨「批」

2019-10-30 16:04

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

雲南建水／團山古村 百年不朽

2019-10-30 00:47

雲南建水／學政考棚 重現明清科舉盛況

2019-10-30 00:45

雲南建水／造訪板井豆腐坊… 飽口福更飽眼福

2019-10-30 00:43

雲南建水／置身翰林苑 體驗慢生活

2019-10-30 00:43

青銅面具「遇見」川劇臉譜 驚豔

2019-10-30 00:16

西藏多布特大橋 美景如畫

2019-10-30 00:13

景德鎮薄胎瓷 厚度0.15毫米

2019-10-30 00:13

天價彩禮娶不起 中國出新規要遏制農村陋習

2019-10-29 17:17

翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12

曾被舉報「賣字斂財」中國書法家協會副主席被查

2019-10-29 15:51

胡潤80後白手起家富豪 「拼多多」黃崢1350億元又榜首

2019-10-29 15:49

觀察站／四中全會「脫貧」奔「小康」南江啟示錄

2019-10-29 15:47

四中全會「推治理能力現代化」 定調治國藍圖

2019-10-29 15:46

騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55

員工不到百人 這家高鐵卻日賺億元…靠山說出來嚇死人

2019-10-29 11:00

貴陽在建地下停車場倒塌 釀8死2傷

2019-10-29 10:09

沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防

2019-10-29 01:24

看、嘗、聞、聽 瀋陽味覺博物館開幕

2019-10-29 01:24

廈航泉州首飛克拉克

2019-10-29 01:24

廣西大藤峽 實現大江截流

2019-10-29 01:24

小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23

雲南建水／長虹臥波 雙龍橋

2019-10-29 01:15

雲南建水／建水紫陶 中國四大名陶之一

2019-10-29 01:14

雲南建水／汽鍋雞 滇南第一菜

2019-10-29 01:13

雲南建水／大陸南方最大孔廟 建水文廟

2019-10-29 01:11

微信裡抱怨化肥含量不夠 內蒙古村民被行拘8日

2019-10-28 20:40

花3000元請同車78名消防員喝飲料 暖心男默默離開

2019-10-28 16:40

四川煤礦頂板垮塌 礦工6死1傷

2019-10-28 16:27

鑑賞專家乾隆看走眼 誤把泰陶當世紀前夏商周遺物

2019-10-28 14:14

父母爽約家長會 安徽男童持刀坐27樓欲輕生

2019-10-28 11:54

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

2019-10-28 11:00

北京大興機場「國際」及「港澳台」航線開航

2019-10-28 09:21

福建拚鄉村振興 台青新舞台

2019-10-28 01:52

西藏首見燕鳳蝶 高原蝴蝶新成員

2019-10-28 01:52

大陸地鐵新規 禁手機外放音樂

2019-10-28 01:03
看更多

熱門文章

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

明年ECFA是否終止？國台辦回應了

2019-10-30 10:44

「請好好賺大錢！」陳明通：中共代理人法與台商無關

2019-10-30 09:43

應急錢來了 李嘉誠砸39億先救香港飲食業

2019-10-30 00:47

華為擬結盟三安 實施去美化策略

2019-10-29 21:11

港、澳命運大不同 殖民史區隔文化

2019-10-29 20:46

崔天凱：中美關係正被烏雲壟罩

2019-10-30 10:03

不贍養、虐待父母…大陸官方加大懲處

2019-10-30 00:58

黃之鋒提名無效 陸港澳辦：黃從根本上不符資格要求

2019-10-30 12:16

民進黨「中共代理人」修法 陸批「白色恐怖」死灰復燃

2019-10-30 11:01

黃之鋒涉「民主自決」 參選區議員資格遭取消

2019-10-30 00:33

調查：83%受訪者不贊成香港獨立

2019-10-29 18:38

這家公司高層降薪自救 最高降幅83%

2019-10-29 19:37

福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08

黃之鋒提名無效 陸官媒：反中亂港必有代價

2019-10-30 09:39

特斯拉上海工廠周產量估達3,000輛

2019-10-29 18:00

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

黃之鋒提名無效 港大法律學者憂香港進入中國式法治

2019-10-30 09:52

陸擬再出20條措施穩外資 加強外企國民待遇保障

2019-10-29 22:46

外部衝擊 陸Q4經濟成長率估6％

2019-10-29 23:30

藍綠兩岸政策各有說辭 陸國台辦重申堅持九二共識

2019-10-30 11:38

我政府感謝潘斯談話 陸批：媚態令人不齒

2019-10-30 11:32

林鄭月娥：港陷技術性衰退

2019-10-29 23:30

雲南建水／團山古村 百年不朽

2019-10-30 00:47

陸：對原產於美國、台灣的聚氯乙烯不再徵收反傾銷稅

2019-10-30 10:47

西藏多布特大橋 美景如畫

2019-10-30 00:13

天價彩禮娶不起 中國出新規要遏制農村陋習

2019-10-29 17:17

反送中風暴後 習近平林鄭月娥11月5日將同台

2019-10-29 17:02

港理大生不滿校長拒與戴口罩畢業生握手 發起校園快閃

2019-10-30 15:37

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

陸粗鋼今年產量 將大增7.1％

2019-10-29 23:30

中鋼協：鋼鐵業貿易保護主義影響仍在持續

2019-10-29 21:19

徐台峰會 創造合作共贏

2019-10-30 00:40

大陸今年粗鋼產量有望達10億噸、年增7%

2019-10-29 19:49

特斯拉上海廠生產 副總裁：正待審批

2019-10-30 00:14

政府研議學校赴陸交流通報機制 陸批黑手伸向校園

2019-10-30 11:58

明星且拋一邊、司機為她開燈…演唱會、公車上 她們都在趕作業

2019-10-30 12:39

屯門不明氣體外洩！示威者縱火商家 警射催淚彈驅離

2019-10-29 16:26

陸：今年外資「穩規模、調結構」 明年會更樂觀

2019-10-29 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top