「黃繼光捨身…為了妹子？」網店賣畫調侃先烈 遭公益訴訟

2019-10-30 16:24 世界日報 中國新聞組／上海30日電



網售董存瑞、黃繼光貼畫配不雅文字，被公益訴訟 網路圖片 分享 facebook 「黃繼光捨身堵槍眼…為了妹子？」近日有商家在互聯網平台銷售侮辱、詆毀革命英烈的畫像製品，群眾舉報後，杭州市西湖區人民檢察院認為此為對英雄烈士的詆毀和褻瀆。向杭州互聯網法院提起保護英烈名譽的民事公益訴訟案，依法追究瞿某某的民事責任。

澎湃新聞報導，本案是該院受理的首例涉英雄烈士名譽保護領域的互聯網公益訴訟案。

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今年9月，西湖區檢察院公益損害與訴訟違法舉報中心接到市民王先生舉報，在某網絡平台上有人銷售侮辱、詆毀英烈董存瑞、黃繼光的貼畫。

西湖檢察院調查後發現，在該網絡平台經營畫坊的瞿某某，銷售革命先烈董存瑞、黃繼光的貼畫。但在「董存瑞捨身炸碉堡」的畫像上配有「連長你騙我！兩面都有膠！」字樣。在「黃繼光捨身堵槍眼」的畫像上配了「為了妹子，哥願意往火坑裡跳！」等不雅文字。

西湖區檢察院認為，瞿某某在網絡平台上公開發布和銷售否定英烈崇高革命氣節和偉大愛國精神的貼畫，該行為是對英雄烈士的詆毀和褻瀆，造成惡劣社會影響。依照《中華人民共和國英雄烈士保護法》第22條和第26條之規定。檢院28日向杭州互聯網法院提起保護兩位英烈名譽的民事公益訴訟案，依法追究瞿某某的民事責任。