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登錄網站看反華資訊 河北少年挨「批」

2019-10-30 16:04世界日報 中國新聞組／北京30日電

河北承德一名15歲少年，因為登錄維基網站多次觀看中國歷史及國內外熱點新聞等「反華」資訊，遭雙橋公安查處，目前少年被公安機關和就讀學校嚴肅批評教育後，已深刻認識到自己的錯誤。

界面新聞報導，河北承德市雙橋公安分局官方微博通報，李姓男子受其他「精日」分子蠱惑登錄「惡俗維基」（EsuWiki），多次觀看刻意歪曲中國歷史，曲解國內外熱點新聞、事件的信息。

惡俗維基（EsuWiki）自稱「旨在揭露並記錄事實」，以記錄中國網際網路部分人物和事件為主，亦被稱為「惡俗百科」，俗稱惡俗界維基百科。

該官方通報並未說明事主違反什麼法例，目前，李某被公安機關和所在學校嚴肅批評教育後已深刻認識到自己的錯誤。

少年被批評教育的消息曝光後，引來網友熱烈討論，有網友表示支持公安和學校的做法，強調要對少年「好好教育」；也有網友質疑公安是如何獲得少年的個人網上瀏覽紀錄，「李某的瀏覽紀錄不是他的隱私嗎？這有侵犯個人隱私的疑慮」，並要求警方說明少年受到處罰的法律依據是什麼。

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