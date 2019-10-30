女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10 聯合新聞網 綜合報導



姚易（左）遭男同學王哲強姦後勒斃。圖擷自 縱相新聞 分享 facebook

北京昌平新東方外語學院3年前發生一起姦殺案件，死者為16歲的姚易（化名），她遭同學王哲（化名）在教室強姦並勒斃，但事發過後姚易母親表示老師根本搞不清楚當時狀況，連校長都對她說「開房很正常」，而王哲之後被法院宣判無期徒刑，但姚易母親還是決定向他提起告訴，求償人民幣175萬（約新台幣758萬元），而該案的民事訴訟已在昨日舉行，但在歷經1小時後因王哲提出追加校方為第二被告，法官便宣告休庭。

根據「紅星新聞」和「縱相新聞」報導，2016年5月19日晚間姚易母親李潔正和女兒用微信聊天卻突然斷了聯繫，原以為姚易只是去刷牙洗澡了，就沒有在意，但隔天凌晨她接到校方電話，告知她姚易和王哲一同外出後就消失沒回學校，校方稱有收到王哲簡訊告知，所以請李潔放心，但李潔中午趕到學校時卻發現姚易已經遇害。

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事後王哲前往警局自首，他表示自己與姚易是情侶關係，彼此都是自願發生性行為，但姚易反悔打算告知其他老師家長，因此情急之下才將她勒斃，但李潔並不願相信，持續調查真相，戳破兩人為情侶關係的謊言，而該案在2017年一審時判決王哲因涉故意殺人、強姦判處無期徒刑，並終身剝奪政治權利，王哲不服上訴，但二審仍維持原判。

李潔表示事後校方和王哲家屬態度讓她失望，她說「出事第二天，我們人還在去北京的路上，他們就託新東方的老師和校長給我們帶話，問這個問題能不能用錢解決，你說我當時怎麼可能接受。」，而她也表示學校的管理相當混亂，她說「出事的地方沒有監控，老師搞不清學生狀況，最關鍵的，校長竟然告訴我在這裡男生和女生開房很正常。」

如今李潔也向王哲提出民事訴訟，並求償758萬的死亡賠償金、精神損害賠償金、喪葬費等費用，但昨日法院審判時因王哲提出追加校方為第二被告的請求，法庭需經合議庭合議後給出意見，因此便宣告休庭，對此李潔不滿並表示「我們不同意追加（第二被告），我現在就是要王某的監護人來承擔這部分民事責任。」她也呼籲大家能多關注校園暴力，她說「希望法律能夠嚴懲施暴者，我想包括我在內的所有因校園暴力受到傷害的孩子的家長都是這個想法。」