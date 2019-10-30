山東67歲產婦和「小天賜」出院了 獲贊助嬰兒用品

2019-10-30 12:41 世界日報 北京30日電



影片來源：YouTube

山東棗莊67歲超高齡產婦田玲(化名)和女嬰「天賜」29日一起出院，孩子爸爸黃偉(化名)表示，老伴奶水很好。而且「天賜」從小到大的紙尿褲、輔食、營養品全都有人贊助了。

「天賜」從小到大的紙尿褲、輔食、營養品全都有人贊助了。 (取材自齊魯網) 分享 facebook

齊魯網報導，黃先生說，自己特地給女兒包了紅被褥，身上插了桃樹枝，還放了花生和大棗，這是當地的習俗，寓意著以後的孩子多子多福。說到第三次伺候月子，黃先生自信滿滿的表示「頂得住」。「很好，整個狀態都很好，一點都不累。」為了迎接天賜回家，黃先生一家也是做了萬全準備。「早就請好了月嫂，小孩子需要的尿布衣服也都備下了。」

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黃先生坦言，要不是還有工作要忙，老婆的身體就由自己照料了，畢竟從懷孕開始，黃先生就成了田女士飲食的把關人。「魚啊肉啊青菜啊什麼的，合理配比，選的很仔細。」

黃先生表示，女兒從小到大的紙尿褲、輔食、營養品全都有企業贊助了。黃先生說，之前兩個孩子的尿布都是他親手洗的，到了天賜這兒，他就省很多勁了，「從小到大，我就是孩子的洗衣機，謝謝謝謝。」

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