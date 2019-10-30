青銅面具「遇見」川劇臉譜 驚豔

2019-10-30 00:16 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



大陸第27屆攝影藝術展近日在山東濰坊開幕，來自三星堆遺址所在地、四川德陽的攝影家雷曦的一組照片引起廣泛關注；青銅面具「遇見」川劇臉譜的創意，讓觀眾嘖嘖稱奇，四川兩大極具代表性的文化符號實現了巧妙融合。 「雙面」組照，左為三星堆青銅面具，右為川劇臉譜。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

雷曦的作品名為「雙面」，入選類別為藝術類組照，這也是此次藝術展四川唯一入圍該類別的作品。從照片上可以看到，川劇臉譜和三星堆青銅面具相映，背景全黑，突出兩副面孔的對比。

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雷曦表示，「雙面」是他長期拍攝川劇的一種思考，也是自己多年來對三星堆博物館陳列的青銅器一次次面對、注視後的解讀感悟。他說：「臉是自我之圖像，面具是自我之偽裝。川劇臉譜與三星堆青銅面具，這兩者相距3000多年，卻源於同一地緣文化。

一個有生命的臉與一個無生命的臉，在構建展示與顯現、隱藏與偽裝之間，不甚清晰的界限和圖像符號化並置，試圖從社會與文化邊緣上，來探尋兩者之間的視覺基因的遺傳關係。」

據悉，本次展覽共收到2.26萬名攝影人投送的8.8萬件、27.7萬幅作品，354件作品最終入選，將由主辦方永久收藏。

雷曦表示，「雙面」獲得的肯定，也是大眾對古蜀文明和巴蜀文化的肯定；今後他將持續探索、拍攝和創作，讓德陽、四川的文化符號更加深入人心。