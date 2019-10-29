福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



福建省人社廳將擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍，今後持有眼鏡鏡片製作、車床等20個工種職業技能資格的台灣居民，可免理論知識考試、技能考核和綜合評審，由福建省人社部門直接採認相應職業資格，核發職業資格證書。

新華社報導，今（29）日在福建平潭舉行的「福建省直接採認台灣地區職業技能資格先行先試活動」上，首批獲直接採認職業技能資格的70名台灣居民，收到來自大陸的國家職業資格證書。

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報導指出，台灣居民還可按屬地管理原則，在福建各級公共就業人才服務機構辦理就業、求職登記，同時持台灣居民來往大陸通行證等證件，向公共就業服務機構提出職業培訓補貼申請等。

福建省人社廳表示，2018年9月，福建率先開展中式烹調師、西式烹調師、美容師、美發師、汽車維修工5個職業直接採認台灣地區職業技能資格試點工作。此次調整將原有5個職業增加到20個，同時免除相關考試，將進一步方便台灣居民在閩就業創業。