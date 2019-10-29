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福建擴大直接採認台灣職業技能資格範圍

2019-10-29 20:08聯合報 記者張運祥╱即時報導

福建省人社廳將擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍，今後持有眼鏡鏡片製作、車床等20個工種職業技能資格的台灣居民，可免理論知識考試、技能考核和綜合評審，由福建省人社部門直接採認相應職業資格，核發職業資格證書。

新華社報導，今（29）日在福建平潭舉行的「福建省直接採認台灣地區職業技能資格先行先試活動」上，首批獲直接採認職業技能資格的70名台灣居民，收到來自大陸的國家職業資格證書。

報導指出，台灣居民還可按屬地管理原則，在福建各級公共就業人才服務機構辦理就業、求職登記，同時持台灣居民來往大陸通行證等證件，向公共就業服務機構提出職業培訓補貼申請等。

福建省人社廳表示，2018年9月，福建率先開展中式烹調師、西式烹調師、美容師、美發師、汽車維修工5個職業直接採認台灣地區職業技能資格試點工作。此次調整將原有5個職業增加到20個，同時免除相關考試，將進一步方便台灣居民在閩就業創業。

近年來，福建省發揮對台優勢，在閩台職業培訓和職業技能資格方面開展先行先試，推進兩岸交流合作。自2005年率先開展台灣地區居民職業技能鑒定工作以來，共有4393名台灣居民在福建取得企業人力資源管理師、心理諮詢師、理財規劃師等26個職業（工種）的國家職業資格證書。

福建率先直接採認台灣職業技能資格，有4300多名台灣居民在福建取得職業（工種）的...
福建率先直接採認台灣職業技能資格，有4300多名台灣居民在福建取得職業（工種）的資格證書。圖：新華社
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