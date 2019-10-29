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翻滾林俊傑「原味床單」、賣針頭 江蘇11醫護遭停職

2019-10-29 16:12聯合報 記者羅印冲／即時報導

歌手林俊傑近日在江蘇鎮江舉辦演唱會結束後，因感冒前往醫院打點滴，事後傳出使用過的針頭被拿去販售，護士們還在林俊傑躺過的「原汁原味」床單翻滾。11名有關醫護人員已遭醫院停職。

據星島網報導，林俊傑26日晚間在鎮江開演唱會，活動結束後因為感冒到鎮江第一人民醫院打點滴，之後網路上立刻有人兜售林俊傑使用過的針頭，以及護士在床單上翻滾的照片。

在外界的質疑下，醫院承認護士出於「追星」的動機，才在林俊傑躺過的床單上翻滾，但否認有對外兜售針頭的行為。

鎮江市第一人民醫院副院長毛鎮偉表示，林俊傑使用過的針頭沒有出售，而是經過轉載後被移花接木，變成了出售醫療廢棄物。

護士們在林俊傑（左圖）躺過的「原味」床單翻滾（右圖）。取自星島網
護士們在林俊傑（左圖）躺過的「原味」床單翻滾（右圖）。取自星島網
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大陸網路上有人兜售林俊傑使用過的針頭。取自星島網
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演唱會感冒
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