曾被舉報「賣字斂財」中國書法家協會副主席被查
2019-10-29 15:51世界日報 中國新聞組／北京29日電
在19屆四中全會召開之際，中紀委肅貪也在繼續進行。中央紀委國家監委網站昨日上午，援引自據中央紀委國家監委駐中央宣傳部紀檢監察組和山東省監委消息，稱中國書法家協會原分黨組書記、原副主席趙長青涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中央宣傳部紀檢監察組紀律審查和山東省監委監察調查。
一名書法收藏業內人士稱，早年趙長青的手書條幅幾千元人民幣一幅，趙在書協領導任內時期，其作品價格有所上升，對聯、鏡心作品最高到6萬元，多由各畫廊、藝術機構持有。京日報旗下的微信公眾號「長安街知事」稱，早在2015年初，便有人實名舉報趙長青，稱其把自己包裝成一流書法家，堂而皇之地賣字斂財、通過辦書法展覽從中斂財。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
香港明報報導，趙長青曾長期在黑龍江任職，是中國書協近年來首個落馬的副主席。簡歷顯示，今年66歲的趙長青是遼寧義縣人，研究生學歷，1970年12月投入職場，1971年11月加入中共。曾任黑龍江團省委副書記、黑龍江省委宣傳部副部長、黑龍江省委宣傳部副部長兼省文聯黨組書記等職。2002年11月任中國文聯國內聯絡部主任，2005年12月任中國書法家協會分黨組書記、駐會副主席、秘書長，2014年4月任中國書法家協會副主席，2015年12月任中國書法家協會顧問。2018年6月退休。
留言