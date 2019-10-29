胡潤80後白手起家富豪 「拼多多」黃崢1350億元又榜首
2019-10-29 15:49
世界日報 記者林宸誼
／北京29日電
胡潤研究院28日發布《2019胡潤80後白手起家富豪榜》，榜單數據顯示，54位80後創業者財富超過20億元登上今年胡潤百富榜，比去年多4位，其中新上榜19位，下榜15位。
界面新聞報導，榜單數據顯示，增加最多的是軟件服務行業，增加3位；其次是金融科技行業，增加2位。而減少最多的是在線遊戲行業，比去年少了一半。具體為，軟件服務超過遊戲，比去年多3人，有10人上榜；區塊鏈比去年多1人，有8人上榜；傳媒和娛樂比去年少1人，有5人；遊戲、人工智能、金融科技、電子商務和教育科技各有4人；機器人有3人，投資有2人；新零售、共享經濟、新能源汽車、傳統製造業、貿易和餐飲各有1人。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據報導，80後白手起家富豪的前三名為拼多多創始人黃錚、字節跳動創始人張一鳴和大疆科技創始人汪滔，三人的財富規模分別為1350億元(人民幣，以下同)、950億元和470億元，滴滴出行創始人程維以180億元位列第五。
其中，拼多多創始人黃崢以1350億財富蟬聯80後白手起家首富，相比去年增長400億，平均每天漲一個億。截至10月25日，拼多多市值已超過3000億元，超過了京東、百度、恒大和碧桂園。
報導指出，張一鳴以950億元位屈居亞軍，其財富增長46%，是本次80後榜單上財富增長最快的。目前，其創辦的字節跳動，在新一輪融資後估值超過5000億元，成為全球估值第二高的獨角獸企業，第一名是螞蟻金服（根據《2019胡潤全球獨角獸榜》）。
目前，依據《2019胡潤80後白手起家富豪榜》數據，在80後所創辦的公司裡，估值排在前三名的為：字節跳動5000億元（+25%）、滴滴出行3600億元（+9%）和拼多多2900億元（+45%）。
這是胡潤研究院連續第4次發布80後白手起家榜單，財富計算的截止日期為2019年8月15日，今年入榜156位，較去年更多出24位。
留言