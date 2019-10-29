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胡潤80後白手起家富豪 「拼多多」黃崢1350億元又榜首

2019-10-29 15:49世界日報 記者林宸誼／北京29日電

胡潤80後白手起家富豪榜 黃崢奪第一 胡潤官網
胡潤80後白手起家富豪榜 黃崢奪第一 胡潤官網
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胡潤研究院28日發布《2019胡潤80後白手起家富豪榜》，榜單數據顯示，54位80後創業者財富超過20億元登上今年胡潤百富榜，比去年多4位，其中新上榜19位，下榜15位。

界面新聞報導，榜單數據顯示，增加最多的是軟件服務行業，增加3位；其次是金融科技行業，增加2位。而減少最多的是在線遊戲行業，比去年少了一半。具體為，軟件服務超過遊戲，比去年多3人，有10人上榜；區塊鏈比去年多1人，有8人上榜；傳媒和娛樂比去年少1人，有5人；遊戲、人工智能、金融科技、電子商務和教育科技各有4人；機器人有3人，投資有2人；新零售、共享經濟、新能源汽車、傳統製造業、貿易和餐飲各有1人。

據報導，80後白手起家富豪的前三名為拼多多創始人黃錚、字節跳動創始人張一鳴和大疆科技創始人汪滔，三人的財富規模分別為1350億元(人民幣，以下同)、950億元和470億元，滴滴出行創始人程維以180億元位列第五。

其中，拼多多創始人黃崢以1350億財富蟬聯80後白手起家首富，相比去年增長400億，平均每天漲一個億。截至10月25日，拼多多市值已超過3000億元，超過了京東、百度、恒大和碧桂園。

報導指出，張一鳴以950億元位屈居亞軍，其財富增長46%，是本次80後榜單上財富增長最快的。目前，其創辦的字節跳動，在新一輪融資後估值超過5000億元，成為全球估值第二高的獨角獸企業，第一名是螞蟻金服（根據《2019胡潤全球獨角獸榜》）。

目前，依據《2019胡潤80後白手起家富豪榜》數據，在80後所創辦的公司裡，估值排在前三名的為：字節跳動5000億元（+25%）、滴滴出行3600億元（+9%）和拼多多2900億元（+45%）。

這是胡潤研究院連續第4次發布80後白手起家榜單，財富計算的截止日期為2019年8月15日，今年入榜156位，較去年更多出24位。

拼多多滴滴出行共享經濟
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