四中全會連開4天／異議人士遭監視 看病由警車「接送」

2019-10-29 15:48 世界日報 中國新聞組／北京29日電



中共四中全會今起召開，港媒指有異議人士被上門監視。 取材自香港電台 分享 facebook 中共19屆四中全會28日起一連4日在北京召開。有報導指出，中共四中全會召開期間，多名異見人士被當局上崗，一舉一動被嚴密監控，就連看病也要警車接送。有709大抓捕涉案人被公安傳喚。

香港電台與自由亞洲電台報導，在四中全會會議場地京西賓館外，停泊了多輛公安車、特警車，有公安和便衣人員在附近一帶戒備，賓館外圍的部分道路實施交通管制，車輛不能駛近賓館，鄰近的軍事博物館地鐵站部分出入口也關閉。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

報導稱，據了解，一批異議人士被當局派人上門監視，直到四中全會閉幕為止，他們包括獨立記者高瑜和維權人士李蔚等。

自由亞洲電台報導，北京維權人士李蔚表示，自己早在3天前已被限制人身自由，估計會持續接近一個星期。「一個警察帶兩個保安，一直將要持續到31日，就是全會結束之後。上崗主要是限制去遠的地方，限制跟其他朋友見面，如果我是在周邊買菜呀，活動活動，他們會跟著。給我上崗的人在我家樓下停著一輛車，24小時車裡有人。」

同樣被視為重點維穩對象的還有胡佳。報導引述胡佳表示，「北京那邊風和日麗的，可惜我不能到陽光底下去站著，足不出戶。每年下半年開這種黨大會的時候就跟兩會一樣。他們怕我到外面接受媒體採訪，那怕是到樓下，或者擔心我在這個時候會有街頭行動，像舉牌或集會。」

六四傷殘人士齊志勇每星期需要洗腎三次。目前他連到醫院也得警車接送。他表示，有大約三個人一出去就跟著他，凡是敏感的地方都不讓去，因為他得匯報，上面批准才可以去。

709案中被捕的維權人士包龍軍周一在北京市中心一個地鐵站被公安攔住獲悉身分後，遭到傳喚並要求作筆錄，又以他有前科為由要求尿檢。有公安表明，他們是按照四中全會的任務履行職責。