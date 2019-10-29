觀察站／四中全會「脫貧」奔「小康」南江啟示錄

中共19屆四中全會28日在北京開幕，在很多無謂傳說之外，這個會要定的是中共領導下的中國「百年大計」。而在百年之外的未來一年，有一件上到中共最高層、下到縣鄉鎮官員都特別著急的「大事」，就是未來一年間，中國要舉國脫貧、全面小康。

「脫貧」和「小康」兩個詞，繞中國30年。中共18大定下，到2020年中國要全面建成小康社會，全面小康即意味著舉國都已脫貧。而在今天，這已經不再是一個很遠的「奮鬥目標」，而是最早兩個月後就要跨入、最晚明年12月31日前必須完成之事。其實在中國很多領域，對此都有議論紛紛，相信在四天的中共四中全會上，也會是熱門話題。來年中國經濟，也將以此為主線。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中國小康社會有很多標準，但其中一個鐵的標準，要全面小康，就要全國脫貧。那麼中國的貧困地方，是怎樣一個狀態，相信有進取得意氣風發的，也有滯後急得要哭的，正好有機會，到一個很特別的地方看了看，這個地方叫南江。

中國那麼大一件事，為什麼要選南江來看呢，當然有特別的因由。這南江在四川東北部、川陝交界的山區，那裡湊溝縱橫，平均海拔1,200公尺。這地方在南北朝立縣，叫做難江，取江河難涉之意。在人口大省四川，這個縣占地面積3,300平方公里，是香港的三倍，常住人口卻只有60萬出頭，是香港的十分之一弱。

所謂地廣人稀，想都想得到交通不便、民眾貧困，果然，這裡曾是中國的扶貧工作重點縣。然而這個地方歷史上兩次改名，一次是明朝將難江改為南江，那叫以「南」易「難」，氣順多了；再一次就是今年4月29日，這個縣正式退出貧困縣序列，用專業的話來說，叫率先脫貧了，那叫做以富易貧。

第三個因由，是有個香港各界扶貧促進會，成立後首個扶貧點，就選在了南江。在香港與中國大陸民間關係緊繃的此刻，看看香港團體在中國大陸做了些什麼，這事對中國的脫貧和脫貧後的中國，會有些啟示。

真正到南江，很難相信這地方數月前還叫中國重點貧困縣。縣長李善君說，南江是四年攻堅，脫貧始成，貧困村由156個減少到19個，累計減貧8萬800人，還有8,100人要扶貧，但全縣貧困發生率由15.9%降到1.47%，年內貧困人口要全部退出，屆時就宣布全面小康。

各方最關注兩個問題，一個是脫貧是如何確定的，一個是怎麼脫貧的。如何認定脫貧，在南江經由中共中紀委財政專項扶貧資金監管督查調研、然後有中國國家易地扶貧搬遷績效考核、中國國家扶貧辦督導組專項督查、國家級省際間交叉考核，最後由省政府宣布退出貧困地方序列。

再看一下其脫貧經歷與未來，南江脫貧，努力當然不會是一年兩年，而且作為中國全國重點縣，其也受到中央、省、市三級的特別關照，比如修路架橋等等，但看看在過去一年多來，香港各界扶貧促進會做的事，可以說是關鍵時刻的關鍵推動，且對脫貧後的南江發展有重要引導。

香港各界扶貧促進會到南江扶貧，主要做八件事，即設黃羊產業扶貧基金，實施產業扶貧；注資童伴計畫，扶助留守兒童；資助家境貧寒學生；白內障和青光眼復明計畫，再加上鄉村醫生培訓，兩項叫醫療扶貧；聘用專業人才，人才扶貧；資助建設敬老院，養老扶貧；建希望小鎮，規劃扶貧等等。

看南江的脫貧，當然是正面典型，不等於中國的脫貧和小康，在未來會同樣順風順水。但由南江脫貧和香港扶貧，對中國來年大事的另一個啟示，是脫貧不難，只要大把用錢，數字意義上的脫貧來得快，然而最怕的是「返貧」，即脫貧一時，小康未進。香港的扶助之路，不在錢多錢少，而在其對防止「返貧」，才意味深長。