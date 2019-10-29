四中全會「推治理能力現代化」 定調治國藍圖

2019-10-29 15:46 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 陳言喬 、記者羅印／綜合報導



四中全會 審議治理現代化 定調中共治理藍圖 歐新社 分享 facebook 中共19屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）28日在北京登場，全會將審議和通過「關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」文件，作為中共擘畫治國理政和完善制度的藍圖。官媒光明網等媒體則強調，推進國家治理體系和治理能力現代化，絕不是西方化、資本主義化。

本屆四中全會議程共四天，28日開幕式上，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。未來幾天全會將審議並通過會議文件，遞補兩名中央委員及調整部分人事，31日閉幕當天發表會議公報，並於日後發布「決定」全文。

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19屆四中全會距三中全會時隔一年八個月，這一年多來，國內外環境發生重大變化，本次會議的主題與討論內容也引起各界關注。

近來的國內外焦點，包括香港局勢變化、大陸經濟下行的挑戰以及中美貿易戰談談打打等。四中全會此時召開，說明習近平為因應變局已在中共黨內完成全體共識，主旨一要全黨繼續走中國特色社會主義制度，不是其他制度；二要推進國家治理體系和治理能力，要求領導幹部要有現代化的治理能力，提升行政效率面對各種矛盾與困境。

北京清華大學公共管理學院教授薛瀾接受央視訪問表示，這次會議主題的兩句話：一是堅持和完善中國特色社會主義制度，二是推進國家治理體系和治理能力現代化。兩句話是一個有機整體，堅持和完善中國特色社會主義制度，是在明確全面深化改革的價值導向和政治定位。

新華社28日發出專稿以「開闢『中國之治』新境界」為標題，將四中全會主題「治理能力現代化」形容為「中國之治」，並指出「中國特色社會主義制度」涉及黨、政、軍、經濟、社會、文化等一系列具中國特色的治理體制，而堅持中國共產黨的領導是制度優勢，也是核心原則；此外，適當的民主和依法治國是這個制度的另兩個重要原則。

官媒光明網等媒體，在論述四中全會時提及，中共總書記習近平2014年10月曾強調：「我們推進國家治理體系和治理能力現代化，當然要學習和借鑑人類文明的一切優秀成果，但不是照搬其他國家的政治理念和制度模式，而是要從中國的現實條件出發來創造性前進。」是以，推進國家治理體系和治理能力現代化，絕不是西方化、資本主義化。