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騰訊被納入電信業務經營不良名單

2019-10-29 11:55聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸工信部官網顯示，第3季，21家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，受到電信管理機構行政處罰並被納入電信業務經營不良名單。其中包括深圳市騰訊計算機系統有限公司。

中新網報導，目前共一家企業，即北京金誠網信通信技術有限公司，因行政處罰被納入電信業務經營失信名單。企查查顯示，該公司註冊資本人民幣200萬元，經理，執行董事和實際控制人為劉艷玲。

深圳市騰訊計算機系統有限公司、中國電信股份有限公司四川分公司與成都分公司、中國聯合網絡通信有限公司南充市分公司、中國移動通信集團四川有限公司涼山分公司等21家企業被納入電信業務經營不良名單。

大陸21家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查等行為，受到電信管理機構行政...
大陸21家企業因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查等行為，受到電信管理機構行政處罰並被納入電信業務經營不良名單。照片／大陸工信部官網
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