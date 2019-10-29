廣西大藤峽 實現大江截流
2019-10-29 01:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
大陸水利部28日表示，廣西大藤峽水利樞紐工程26日成功實現大江截流。
中新社報導，26日13時58分，隨著最後一車石料填平龍口，大藤峽水利樞紐工程提前一個月成功實現大江截流，黔江水流改由已建成的左岸洩水閘平穩下洩。這是珠江流域治理開發與管理的里程碑，標誌大藤峽工程二期建設正式啟動。
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大藤峽水利樞紐位於廣西最大最長的峽谷—大藤峽出口處，控制西江流域面積的56.4%、西江水資源量的56%，控制洪水總量占梧州站洪量的65%。
作為大陸國務院確定的172項節水供水重大水利工程的標誌性工程，它集防洪、航運、發電、水資源配置、灌溉等綜合效益於一體，是珠江流域關鍵控制性水利樞紐，為粵港澳大灣區水安全提供堅實屏障。
據悉，工程總投資357.36億元人民幣，2014年11月開工建設，總工期9年。 工程建成後，在珠江流域防洪、提高西江航運等級、水資源配置、水生態治理等方面具有不可替代的作用。工程建設對推動流域經濟社會發展和粵港澳大灣區建設意義重大。
大藤峽公司總經理楊啟祥表示，多項指標在國內外領先，該工程船閘下閘首人字閘門高度47.5公尺，居世界第一；軸流轉槳式水輪發電機組單機裝機容量20萬千瓦。
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