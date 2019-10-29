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小尖兵 首架4座電動飛機首航

2019-10-29 01:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸自主研製的新能源電動飛機—RX4E銳翔四座電動飛機，28日在遼寧瀋陽財湖...
中國大陸自主研製的新能源電動飛機—RX4E銳翔四座電動飛機，28日在遼寧瀋陽財湖機場實現首飛。 中新社
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28日上午，隨著一陣轟鳴聲，中國大陸自主研製的首架四座電動飛機RX4E飛機衝破風雨，在遼寧瀋陽財湖機場首飛成功。

新華社報導，四座電動飛機RX4E飛機是由遼寧通用航空研究院全新研製的新能源通用航空產品，飛機翼展13.5公尺，機長8.4公尺，起飛重量達1200公斤，續航時間1.5小時，航程300公里。後續隨著電池儲能技術的發展，航時航程可進一步提升。

據了解，儲能電池的能量密度與傳統燃油有巨大差異，為保證飛機航時航程等設計指標，四座電動飛機裝配了總容量近70千瓦時的系統動力電池裝機，其電芯採用的是大陸國內首個商業化應用的能量密度超過300瓦時每千克的電芯產品，在國際上處於領先水平。

除了電動，這款飛機還有非常突出的特點—小而輕。RX4E飛機結構大範圍使用碳纖維複合材料，占整機結構總重的77%。相比傳統金屬結構飛機，碳纖維複合材料重量輕、強度高、耐腐蝕。

「我們之前研製的雙座電動飛機在珠海航展被譽為消聲飛機，飛到天上後聲音非常小，地面人員幾乎聽不到，四座電動飛機也是一樣。此外，電動飛機集成化程度特別高，飛機駕駛艙儀錶較其他飛機少很多，這就減輕了飛行過程中駕駛員的操作負擔。」遼寧通用航空研究院設計部部長耿昊說。

優異的低速起降性能、良好的失速特性保證四座電動飛機的安全性，可在硬草地、硬沙石道面起降及沿海機場使用。

「RX4E飛機有著巨大的發展空間和市場前景。可應用於短途運輸、飛行員培訓、觀光旅行、體驗飛行、空中攝影及航空測繪等領域。除此之外，RX4E飛機的市場應用還將為電動客運、貨運飛機積累技術經驗，為機場配套建設的發展及未來機場規劃提供前瞻性的指導和研究範例。」遼寧通用航空研究院副院長趙鐵楠說。

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