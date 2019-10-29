廈航泉州首飛克拉克
2019-10-29 01:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
由廈門航空執飛的「泉州—克拉克」直飛航線28日首航，這是福建泉州晉江國際機場首次開通菲律賓克拉克航線。
中新社報導，克拉克是菲律賓著名的旅遊度假勝地之一，吸引世界各國的大量遊客。晉江國際機場相關負責人表示，首航航班共有146名客人搭乘，客座率達86%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據晉江國際機場透露，晉江國際機場10月29日還將開通「泉州—宿務」航線。加上原先已開通的馬尼拉、達沃航線，泉州通航菲律賓的航點將達到4個，泉州成為中國大陸開通菲律賓航點最多的城市。
泉州是古代「海上絲綢之路」的重要起點城市，也是中國著名僑鄉，泉州籍鄉親足跡遍佈世界各地，尤其是東南亞地區。相關人士表示，航點的增加，將進一步促進泉州與菲律賓的經貿、文化、旅遊交流合作。
「泉州—克拉克」航班號為MF8697/8，機型為波音738，每周一、三、五執飛，9時從晉江國際機場起飛，11時抵達克拉克國際機場；12時從克拉克國際機場起飛，14時抵達晉江國際機場（以上時刻均為當地時間）。
留言