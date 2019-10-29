看、嘗、聞、聽 瀋陽味覺博物館開幕

2019-10-29 01:24 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



酸甜苦辣鹹，五味雜陳，一座集各種味道，可看、可嘗、可聞、可聽的味覺博物館日前在瀋陽正式開館。

新華社報導，這座僅有600平方公尺、以「味覺」為主題的博物館共有三個展廳，分別是「味覺實驗室」、「味覺之路」、「味覺藝廊」。與常規意義上的博物館展品不同，味覺博物館的展品更多的是通過各具特色的工藝裝置，讓參觀者身臨其境，嘗到、嗅到甚至聽到味道。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新華社報導，鹽、糖與胡椒，不僅是普通佐料，也是三種對人類味覺影響最大的味覺原料。在「味覺之路」展廳，可看到糖的生產、運輸、消費如何在全球貿易體系中占據一席之地。歐洲人要吃糖，歐洲本土卻不足以大量生產，於是他們在美洲殖民地上大肆開發甘蔗種植園，種植園缺少勞工，成千上萬被販運到美洲的非洲黑奴成為重要勞動力，生產的糖、調料、果醬、果酒等又被運回歐洲銷售。「貿易三角」就這樣在大西洋上產生，世界上最早的全球貿易體系現出雛形。

在博物館裡，還有許多「展品」讓人大開眼界。植物也有「味覺」，植物的味覺感受器官多位於根部，可以「品嘗」土壤。嘗盡人間百味的人類也並非味覺最發達的生物，從味蕾數量上來說，人類味蕾數量僅比鳥類、肉食動物多，卻低於草食動物，更遠遠低於魚類。因此，魚類是味覺最敏感的生物。

味覺博物館位於瀋陽萬科紅梅文創園內，該文創園是在已經破產的紅梅味精工廠的基礎上，修舊如舊，進行保護和利用。

「相對於視覺與聽覺，味覺可以說是一種被低估的感受，我們希望從生理科學、人文歷史、藝術審美等截然不同的視角來切入，找到味覺在不同維度下的坐標點。如果觀眾在參觀完後能夠多少意識到，原來味覺是一個很有趣，對每個人、對歷史都很重要的因子，那就是味覺博物館存在的最大意義。」萬科北方區域文創園產品經理林長崟說。

味覺不僅能「看」，還能「聞」和「聽」。館內的一角，幾十棵白樺組成一片神奇室內森林，每棵樹的樹芯裡，都植入了一種獨特的東北植物的味道。在味覺藝廊中的「味覺人生」部分，四個半圓筒聲光互動裝置分別代表了人生的酸、甜、苦、辣，每個裝置裡面都有幾段精心挑選的電影配樂，參觀者可以在裡面隨意穿梭、側耳傾聽，聽一段旋律，想起一個故事，品嘗一種滋味，感受百味人生。