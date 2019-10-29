看、嘗、聞、聽 瀋陽味覺博物館開幕
酸甜苦辣鹹，五味雜陳，一座集各種味道，可看、可嘗、可聞、可聽的味覺博物館日前在瀋陽正式開館。
新華社報導，這座僅有600平方公尺、以「味覺」為主題的博物館共有三個展廳，分別是「味覺實驗室」、「味覺之路」、「味覺藝廊」。與常規意義上的博物館展品不同，味覺博物館的展品更多的是通過各具特色的工藝裝置，讓參觀者身臨其境，嘗到、嗅到甚至聽到味道。
新華社報導，鹽、糖與胡椒，不僅是普通佐料，也是三種對人類味覺影響最大的味覺原料。在「味覺之路」展廳，可看到糖的生產、運輸、消費如何在全球貿易體系中占據一席之地。歐洲人要吃糖，歐洲本土卻不足以大量生產，於是他們在美洲殖民地上大肆開發甘蔗種植園，種植園缺少勞工，成千上萬被販運到美洲的非洲黑奴成為重要勞動力，生產的糖、調料、果醬、果酒等又被運回歐洲銷售。「貿易三角」就這樣在大西洋上產生，世界上最早的全球貿易體系現出雛形。
在博物館裡，還有許多「展品」讓人大開眼界。植物也有「味覺」，植物的味覺感受器官多位於根部，可以「品嘗」土壤。嘗盡人間百味的人類也並非味覺最發達的生物，從味蕾數量上來說，人類味蕾數量僅比鳥類、肉食動物多，卻低於草食動物，更遠遠低於魚類。因此，魚類是味覺最敏感的生物。
味覺博物館位於瀋陽萬科紅梅文創園內，該文創園是在已經破產的紅梅味精工廠的基礎上，修舊如舊，進行保護和利用。
「相對於視覺與聽覺，味覺可以說是一種被低估的感受，我們希望從生理科學、人文歷史、藝術審美等截然不同的視角來切入，找到味覺在不同維度下的坐標點。如果觀眾在參觀完後能夠多少意識到，原來味覺是一個很有趣，對每個人、對歷史都很重要的因子，那就是味覺博物館存在的最大意義。」萬科北方區域文創園產品經理林長崟說。
味覺不僅能「看」，還能「聞」和「聽」。館內的一角，幾十棵白樺組成一片神奇室內森林，每棵樹的樹芯裡，都植入了一種獨特的東北植物的味道。在味覺藝廊中的「味覺人生」部分，四個半圓筒聲光互動裝置分別代表了人生的酸、甜、苦、辣，每個裝置裡面都有幾段精心挑選的電影配樂，參觀者可以在裡面隨意穿梭、側耳傾聽，聽一段旋律，想起一個故事，品嘗一種滋味，感受百味人生。
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