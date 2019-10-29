沿岸秋旱 長江委啟動Ⅳ級災防
2019-10-29 01:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
針對長江流域持續發展的旱情，長江水利委員會連日召開會商會，研判布置流域旱災應對工作。長江委要求，沿江各省市要密切關注旱情發展，強化落實各項措施，切實做好流域旱災防禦應對。
新華社報導，7月中旬以來，長江流域重慶、湖北、湖南、江西等地部分地區持續高溫天氣，降雨量較歷年同期偏少，江河湖庫水位持續走低，局部地方發生了較為嚴重的伏秋連旱。
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長江委主任馬建華說，各省份相關部門要切實增強防禦責任，堅持防洪抗旱兩手抓，全力做好流域防禦旱災工作；要密切關注旱情發展態勢，加強水情及旱情等情況監測預警，爭取抗旱工作主動權；要有針對性強化落實旱災防禦各項措施，保障流域人民群眾供水安全。
鑒於當前部分地區的旱情，長江委已於10月25日20時啟動了旱災防禦Ⅳ級應急響應。同時，為進一步緩解長江中下游旱情發展態勢，長江委下發調度令，調度三峽水庫加大下泄流量至每秒14000立方公尺。
目前，按照水利部工作部署，在先期派出湖南、江西工作組的基礎上，長江委增派一個工作組赴湖北指導抗旱工作。
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