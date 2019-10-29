雲南建水／大陸南方最大孔廟 建水文廟

2019-10-29 01:11 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南建水報導



先師殿是文廟的中心，有「金碧壯麗甲全滇」美譽。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 雲南建水縣的文廟，始建於元朝至元22年，至今已有700多年歷史，是雲南省最大、保存最完整的文廟。其現存規模、建築水準和保存完好程度，僅次於山東曲阜孔廟和北京孔廟，是中國大陸南方最大的孔廟。

建水古城是大陸「國家歷史文化名城」之一，位於雲南南部、紅河中游北岸，從元代開始陸續興建廟學、儒學、府學等，境內文風盛行、文人輩出，有「文獻名邦」、「滇南鄒魯」的美名。

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孔子文化節舉辦千人「儒家三禮」活動，圖為成童禮。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

建水文廟採用南北中軸線對稱的宮殿式布局，東西兩側對稱布置多個單體建築。整個建築規制嚴謹、宏偉壯麗、莊嚴肅穆。主要建築有一殿、二廡、二堂、二閣、五祠、八坊，共六進院落。中軸線上有欞星門、大成門、先師殿、崇聖祠等，其中先師殿是主體建築，單檐歇山頂，外檐柱由整塊青石雕成，工藝精湛。

先師殿正堂內置龍寶座，供奉孔子塑像。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

先師殿前「石龍抱柱」，為鎮廟之寶。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 步入太和元氣坊，孔子聖像映入眼簾，迎面為建於明成化4年的泮池，古稱學海，意謂孔子學識淵博如大海。池中建有思樂亭，亦名釣鼇亭，勉勵生員奮發努力，日後功成名就，猶如釣得深海中大鼇之意。

欞星門四根中金柱穿脊而出兩公尺，柱頂為罩明代青花盤龍瓷罩，下段裸柱上有木製飾物，在全大陸文廟中罕見，為建水文廟特色之一。杏壇建築規格等級僅次於先師殿，壇內豎明代「孔聖弦誦圖」石碑；相傳撫摸石碑上孔子額頭，能增長智慧；由於長期被遊客摸頭，已凹陷，為保護珍貴石碑，設圍欄，並複製石碑放置在先師殿，供遊客摸頭。

先師殿建於明弘治年間，因清代著名書法家王文治任臨安知府時，題書「先師廟」三個榜書大字而得名，是文廟的中心，祭祀孔子的正殿。正堂內置龍寶座，供奉孔子塑像。大門前簷左右兩根角柱，上半部鏤雕成龍騰祥雲的「石龍抱柱」，下半部採用浮雕與透雕相結合的藝術手法，雕工精巧，十分珍貴，為鎮廟之寶。正面22扇格子門所雕飛禽走獸，形態各異，玻璃瓦的屋頂，光彩奪目。

建水文廟於2005年開始，首次大型祭孔儀式；之後在每年的9月28日孔子誕辰，舉辦大型祭孔活動。今年9月28日，第15屆紅河建水孔子文化節，在文廟舉行；當文廟的鐘鼓禮樂響起，身著孔子弟子服飾的舞者跳起樂舞時，時間仿彿回溯到古代莊嚴的祭孔場景。而隨著時代潮流，還舉行「假如孔子會玩抖音」挑戰賽，吸引年輕學子參加。