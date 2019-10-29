雲南建水／長虹臥波 雙龍橋

2019-10-29 01:15 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南建水報導



雙龍橋，因兩河蜿蜒如龍而得名。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 建水縣西莊鎮南部，南盤江支流的瀘江河與塌沖河交匯處，有一座雙龍橋，也叫十七孔橋，是雲南古橋梁中規模最大、藝術價值最高的一座多孔連拱橋。它融合了橋梁建築科學與造型藝術為一體，是中國古橋梁中的佳作，在中國古橋梁史上占有重要地位。

始建於清乾隆年間的雙龍橋，坐落於建水古城城西5里處，橫跨瀘江與塌沖河交匯之水面上，因兩河蜿蜒如龍而得名，是一座三閣十七孔大石橋。在橋頭兩邊，雕塑有兩頭大象，取「溫馴、平安吉祥、象呈升平、祺象現瑞」之意。大陸橋梁專家茅以升1965年考察雙龍橋後，把它列為「中國十大名橋之一」。

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雙龍橋居中壯觀閣樓，有「滇南大觀樓」之稱。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

大石橋全長148公尺。清道光初年，西南方的塌沖河決堤改道至此，匯入瀘江河，使河面增寬了近百公尺；當地居民在原來的石橋南端新建石橋14孔，與原有的3孔成雁齒連接，共為17孔，還在橋上建蓋了三座飛格式閣樓，兩端閣樓略小，居中一座雄偉壯觀，有「滇南大觀樓」之稱。後來三閣毀於戰火，光緒22年重建三閣；民國護國戰爭期間，北端的橋亭被毀，現存一大一小兩座閣樓。

關於雙龍橋的傳說，據當地老者表示，昔日橋頭掛有一把特大鐵鎖，用來鎖住氾濫的洪水，所以橋又名鐵鎖橋。相傳乾隆年間，金碧坡農民劉世海與母相依為命，母病逝前，緊握他的手，要他在渡口造橋，行善積德。劉家貧窮，劉世海存夠錢建橋前，先背村民過河，分文不收。

他的善行感動了天庭玉帝。有一天，一名年輕貌美的姑娘為救病母，急需過河請郎中，劉世海立即背起姑娘過河。他絲豪沒動邪念，豈料背上纖瘦少女愈來愈重，他不好意思回頭看，只是咬緊牙，盡量穩住姑娘不落水。好不容易一腳跨上岸，氣力用盡，倒在沙壩上，背上少女跟著摔落，竟是閃閃發光的大元寶。於是，劉世海開始造橋，橋面就要合攏時，安裝石橋差兩節，師傅不管用什麼石料，怎麼也合不攏，眼看要發大水；龍王傳令小白龍與小青龍相助，雙龍一躍，弓腰架在橋面空檔，以身化橋。

雙龍橋橋身用打鑿平整的500塊石塊鑲砌而成。從遠處看橋，如長虹臥波，倒映於水天一色之中。走近拱橋，可以看到橋上的閣樓，樓中有樓、簷外有簷。走進橋上樓閣，建造工藝精湛。小的樓閣為重檐攢尖樓閣，檐角高翹；大樓閣是三層檐的方形主閣，屋檐層疊。檐角交錯。正如建橋碑記中所言：「相互輝映，巍巍乎西望大觀也。」