雲南建水／建水紫陶 中國四大名陶之一

2019-10-29 01:14 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／雲南建水報導



建水紫陶，大師譚知凡作品。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 建水紫陶，是中國四大名陶之一，它是建水深厚文化底蘊的代表，已列入「中國國家地理標誌產品」。紫陶陶泥取自建水境內五彩山，含鐵量高，使成器硬度高，強度大，表面富有金屬質感，叩擊有金石之聲。經無釉磨光，精工細磨拋光，質地細膩，光亮如鏡。有「堅如鐵、明如水、潤如玉、聲如磬」之譽。

建水陶瓷萌芽於新石器時代晚期，歷經漢唐宋，成長於元明，在清代達鼎盛。民間流傳「宋有青瓷、元有青花、明有粗陶、清有紫陶」之說。

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建水紫陶，是中國四大名陶之一。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

這種民間傳統工藝品始於元末明初，用五色陶土製作成型，經過畫、雕、刻、填、刮、燒煉、磨光等工序手工製作而成。陶器色澤深紫，花紋雪白，其中深黑嵌白者，尤為上品。

雲南工藝美術大師譚知凡，介紹紫陶藝術表現手法。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 泥料是建水紫陶的基礎，也是決定陶器品質關鍵性的第一步。建水陶的陶土來自於碗窯村以西5公里的五彩山。五彩山分布有五種顏色的泥土，分別為紅、黃、青、紫、白。這些彩泥土質細膩，呈膠泥狀，富含油性。但並非所有的彩泥都是上好的陶土，建水陶的陶土，都是以伴生礦的形式出現在山體中，所以陶土的篩選，需要老藝人的高超眼力；只有顏色純正自然，土質細膩，純淨無雜質的優質彩泥，才能製作出精美絕倫的建水紫陶。

建水紫陶的傳統工藝，是在宋、元、明陶瓷生產的基礎逐步形成的，它映照出漢文化與雲南少數民族文化的水乳融合。建水紫陶文化產業園區，運用空間感陳列紫陶作品，集創意、展示、體驗於一體，與古城、陶藝小鎮、旅遊景區相呼應。走入園區，彷彿進入紫陶古城，遊客不僅能欣賞紫陶作品，還能觀看製陶過程。

建水紫陶以陶為紙，將書法、繪畫、圖案創作於紫陶上，讓原本單調的陶器有了生命。欣賞建水紫陶，更多的是欣賞它承載的文化內涵。