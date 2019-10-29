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雲南建水／汽鍋雞 滇南第一菜

2019-10-29 01:13聯合報 大陸特派員王玉燕／雲南建水報導

汽鍋宴，各色汽鍋料理，香氣四溢。 圖／本報雲南建水傳真
汽鍋宴，各色汽鍋料理，香氣四溢。 圖／本報雲南建水傳真
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有「滇南第一菜」之稱的汽鍋雞，是雲南名菜。據說此菜由滇南地區建水人楊瀝始創，距今已有200多年歷史。

清乾隆年間，汽鍋雞就流行在滇南一帶。相傳乾隆帝巡視臨安（今建水），知府為取悅天子，貼出布告徵求佳餚，選中的賞銀50兩。楊瀝家貧，老母病重，為得重賞，他綜合當地吃火鍋和蒸饅頭的方法，研製出中心有嘴的蒸鍋，創出「汽鍋」。又不顧生命危險，爬上燕子洞頂採來燕窩，想做一道燕窩汽鍋雞應徵。不料汽鍋被盜，楊瀝被問欺君之罪，要殺頭。幸而皇帝問明真相，免楊瀝一死，並把此菜名為「楊瀝汽鍋雞」，從此汽鍋雞名聲大振。

汽鍋雞，湯鮮肉嫩。 特派員王玉燕／攝影
汽鍋雞，湯鮮肉嫩。 特派員王玉燕／攝影
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製作地道的建水汽鍋雞，取當地7、8個月大的土雞，幾片生薑、幾根小蔥、少許胡椒、精鹽即可。將洗淨雞塊、蔥、薑放入汽鍋，汽鍋安放在合適的沙鍋口上，用麵糊、綿紙糊住介面處，旺火蒸4到5小時，把蔥薑去除，放入胡椒，汽鍋雞即成。因汽鍋內並不放水，所以雞湯全是蒸餾水和所溶出的雞鮮味，湯汁濃郁，鮮妙非常。汽鍋常以三七、蟲草加入，有滋補之效。

做一道鮮美的汽鍋雞，訣竅在於一口好的汽鍋。傳統的建水汽鍋選用建水紫陶燒製而成，肚膛扁圓，正中有一根空心管，蒸汽沿此管進入鍋膛，經過汽鍋蓋冷卻後，變成水滴入鍋內，成為雞湯。

當汽鍋端上桌，揭開蓋子，熱汽撲面，香溢四座，雞肉滑嫩，真是舌尖上的美食。建水還有汽鍋宴，汽鍋豆腐、汽鍋蓮藕、汽鍋肉丸、汽鍋芋頭等，還有當地特產汽鍋草芽。就連知名的雲南過橋米線，也能用汽鍋料理，鎖住熱力，美味加倍。

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