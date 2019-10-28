四川煤礦頂板垮塌 礦工6死1傷
2019-10-28 16:27世界日報 中國新聞組／北京28日電
四川省瀘州市古藺縣一煤礦26日發生頂板垮塌，造成7人被困，截至28日凌晨3時，所有被困人員都已尋獲，共造成6死1傷。
綜合媒體報導，據古藺縣委外宣辦官方微博消息，川南煤業古煤電有限公司石屏一礦，26日在排險加固過程中發生頂板垮塌，造成7人被困。瀘州市、古藺縣領導立即率應急管理局、瀘州古煤田礦山救護隊、衛生、公安等相關部門趕赴事發現場開展救援。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警消搜救出7名被困人員，其中6人經現場搶救無效死亡，1人送醫院救治、沒有生命危險。
紅星新聞報導，最後一名尋獲的41歲礦工魏平飛經現場搶救無效死亡。家屬表示，魏平飛是家裡的頂樑柱。魏平飛有4個子女，大女兒才15歲，小兒子年僅11歲。
留言