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四川煤礦頂板垮塌 礦工6死1傷

2019-10-28 16:27世界日報 中國新聞組／北京28日電

石屏一礦辦公室門口拉起紅色隔離線。 圖／取自四川在線
石屏一礦辦公室門口拉起紅色隔離線。 圖／取自四川在線
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四川省瀘州市古藺縣一煤礦26日發生頂板垮塌，造成7人被困，截至28日凌晨3時，所有被困人員都已尋獲，共造成6死1傷。

綜合媒體報導，據古藺縣委外宣辦官方微博消息，川南煤業古煤電有限公司石屏一礦，26日在排險加固過程中發生頂板垮塌，造成7人被困。瀘州市、古藺縣領導立即率應急管理局、瀘州古煤田礦山救護隊、衛生、公安等相關部門趕赴事發現場開展救援。

警消搜救出7名被困人員，其中6人經現場搶救無效死亡，1人送醫院救治、沒有生命危險。

紅星新聞報導，最後一名尋獲的41歲礦工魏平飛經現場搶救無效死亡。家屬表示，魏平飛是家裡的頂樑柱。魏平飛有4個子女，大女兒才15歲，小兒子年僅11歲。

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