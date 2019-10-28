花3000元請同車78名消防員喝飲料 暖心男默默離開

2019-10-28 16:40 世界日報 中國新聞組／北京28日電



從黑龍江哈爾濱開往佳木斯的列車上，發生一件讓人暖心的事件。一位中年男性旅客與同車廂裡78名消防員素不相識，卻花了700餘元（約新台幣3000元）買飲料，請列車工作人員分送到他們手中。隨後，這位男子沒有留下姓名，悄悄地離開了。

黑龍江交通廣播報導，事情發生在26日上午，一輛哈爾濱開往佳木斯的列車剛離開哈爾濱站不久，這名旅客找到車上的乘務員，要求為同一車廂內的78名消防員購買飲料。

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列車長回憶，這位旅客表示要請消防員喝飲料，並且要買最好最貴的飲料。旅客說：「平時看到消防員在救災現場為搶救人民生命財產付出生命的新聞報導，被他們英勇的精神感動，今天正好看到他們在車上，所以想表達一下自己的感激之情，他們真的很棒。」

列車長詢問他的姓名和職業時，該旅客一再拒絕透露。並表示，就說是列車贈送的就可以了，隨後付了700餘元後悄悄離開了。

收到飲料的消防員也非常感動，其中一人說：「謝謝有那麼多好心人在默默關心著我們，搶救人民群眾生命財產是我們義不容辭的責任，也是我們應該做的。」

據了解，這78名消防員來自佳木斯森林消防支隊，這次是來哈爾濱參加集訓，集訓結束後返回佳木斯繼續投入工作。

隨著消息傳開，這位熱心乘客的身分也被披露。黑龍江交通廣播報導，這位好心人的名字叫孫忠武，今年40歲，在黑龍江省衛生信息學會工作。平時經常投身於公益事業，近幾年來，累計捐助了近十名大學生，平時也幫助貧困家庭走出困境。

孫忠武接受黑龍江交通廣播採訪表示，看到這群消防員時，就想起電影《烈火英雄》（The Bravest），他們平時為了保護民眾的生命財產安全，付出了很多，自己發自內心想為他們做點事。

對於這樣的善行，有網友表示，「向消防員致敬，向送飲料者學習」，還有網友說，「國民素質的提升，就從敬重特殊行業人員開始」。