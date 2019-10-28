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北京大興機場「國際」及「港澳台」航線開航

2019-10-28 09:21聯合報 記者羅印冲／即時報導

北京大興國際機場「國際航線」及「港澳台航線」昨日正式通航， 首批出入境旅客順利通關。據悉，首日共有出境航班9架，入境航班6架，機場邊檢等工作亦在今日順利展開。

據星島網報導，大興國際機場二樓專門設置了國際轉國際、國內轉國際、國際轉國內的獨立中轉流程，旅客轉機步行距離、換乘時間都大幅提升。而首家開航起飛的國際航班是從北京飛往泰國曼谷的CA757航班，而來自英國的BA039航班則為首架在機場落地的國際航班，它們均在上午完成飛行作業。

有陸媒稱，北京海關採取多項措施，優化旅客出入境流程。如旅客通過安檢後，海關官員並未再次對旅客行李進行查驗，旅客可直接走向邊防檢查站。

海關關員張博對此表示，「我們對原有托運行李五級安檢系統進行了設備整合和系統升級，在實現監管隱形化基礎上，保證海關對出境旅客行李物品監管的職權不變、效能提升」。

北京大興國際機場「國際航線」及「港澳台航線」昨正式通航。取自星島網
北京大興國際機場「國際航線」及「港澳台航線」昨正式通航。取自星島網
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