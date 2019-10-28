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西藏首見燕鳳蝶 高原蝴蝶新成員

2019-10-28 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

日前從西藏自治區高原生物研究所獲悉，該研究所近日和西藏林芝市墨脫縣林業和草原局在...
日前從西藏自治區高原生物研究所獲悉，該研究所近日和西藏林芝市墨脫縣林業和草原局在墨脫縣境內調研時，首次發現燕鳳蝶屬昆蟲的分布（圖），該發現為西藏蝴蝶大家庭再添新成員。 圖，中新社
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日前從西藏自治區高原生物研究所獲悉，該研究所近日和西藏林芝市墨脫縣林業和草原局在墨脫縣境內調研時，首次發現燕鳳蝶屬昆蟲的分布，該發現為西藏蝴蝶大家庭再添新成員。

中新社報導，燕鳳蝶屬的蝶類是中國大陸目前已知的個體最小的鳳蝶，屬鳳蝶科、鳳蝶亞科。燕鳳蝶屬昆蟲，寄主植物均為蓮葉桐科青藤屬植物。

據西藏自治區高原生物研究所昆蟲研究室主任、副研究員達娃介紹，在中國大陸分布的燕鳳蝶、綠帶燕鳳蝶和白線燕鳳蝶均屬昆蟲，主要分布在廣西、雲南、海南、廣東南部和香港等熱帶地區。

對於燕鳳蝶成蟲形態方面特點，達娃說，燕鳳蝶翅展40毫米至45毫米，觸角、雙翅和體背均為黑色，身體腹面白色，頭寬腹短等具有與眾不同特點，「而後翅狹長、尾突超長的特點是在鳳蝶中絕無僅有」。

據悉，燕鳳蝶屬的蝶類在生態系統中有著很重要的意義，它的種群數量和分布情況是判定當地生態系統是否完整、是否健康的重要指示指標。

「由於燕鳳蝶只分布在北回歸線附近，所以從燕鳳蝶屬蝶類的分布變化情況看，可以判斷氣候、環境的長期變化趨勢。」達娃如是介紹。

另據瞭解，燕鳳蝶屬的蝶類在生態系統中，是捕食性昆蟲、鳥類的主要捕食對象，也是維繫生態系統中物種多樣性的主要物種。

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