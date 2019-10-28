福建拚鄉村振興 台青新舞台

2019-10-28 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，福建持續推進鄉村振興戰略。台灣見學館創辦人、台灣協創手造傳媒有限公司總監許俊雄，非常看好福建鄉村的發展潛力。他的團隊已在當地成立兩家公司，希望借鑑台灣經驗，攜手村民打造特色農業文化品牌。

中新社報導，從去年開始，許俊雄便帶領團隊多次到福建鄉村調研。按產業分組，拜訪福州市永泰縣當地花生、油茶種植大戶和竹編匠人、養蜂人，深入村莊開展實證研究，交流研討並提出鄉村產業規劃方案。

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許俊雄還注意到，福建鼓勵有經驗的台灣建築師團隊參與村莊規劃設計項目，實施「陪護式」指導服務。其中，對於100萬元人民幣以下、為期一年以上的「陪護式」村莊規劃設計指導服務項目，各地可通過競爭性磋商方式優選台灣建築師團隊。

「福建這裡的村落大都保留了原始的風貌，對我們來說有很大的發揮空間。」來自台北的周奕伶說。周奕伶表示，台灣在文化創意旅遊方面發展得比較成熟，希望將這方面的經驗帶到大陸，對永泰鄉村進行改造和保護。

在福州市永泰縣長慶鎮上，一家農技站外觀看上去像咖啡館或花店，黑色的屋蓬上垂下綠植枝條，令人倍感清新。之前的農技站既破舊又雜亂。由兩岸設計師團隊改造後，內部主要分農業服務站、熟食榖物販售間、在地物產展售間三個區域，井井有條地陳列著各種農藥化肥、榖物和其它農產品等。

據該項目設計主負責人、台灣見學館團隊成員李潘龍介紹，這個農技站只是他們打造的第一個試點。未來他們打算在這裡推出更多這樣的店面，服務更多的在地居民。

李潘龍認為，很多台灣青年有情懷，他們在大陸有更多機會，有更大的可能性。兩岸攜手推動鄉村振興，不僅能幫助推銷特色農產品，更能通過產業活化吸引更多年輕人返鄉，為鄉村發展開創出新的天地。

「授之以魚，不如授之以漁。」許俊雄說，他們到福建鄉村，希望協助本地的農民進行農業文創、樹立品牌內涵，並進行品牌宣傳，推進當地特色農產品項目落地活化。