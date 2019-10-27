50秒灌7瓶啤酒…河北農民喝成網紅

2019-10-27 18:02 世界日報 中國新聞組／北京27日電



河北省一位農民劉世超（音譯），最近在網上表演喝酒暴紅。他在視頻中能在短時間內把各種酒精和飲料混合在一起喝下去，粉絲不僅在中國，還遍布世界各地，視頻在推特上經常會有近百萬的點擊率。

據BBC報導，在劉世超的一個視頻中，他把一品脫啤酒、一瓶可樂、一大杯白酒和一個生雞蛋攪拌在一起，並在八秒鐘內一飲而盡。

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劉世超表示，有一天，他在網上看到一個人們狂飲啤酒的視頻，「心想，這有什麼了不起，我也可以。」於是他在三年前拍了自己的第一支視頻，表演用50秒就喝了七瓶啤酒。

報導指出，隨著他的視頻愈來愈火，他的粉絲一度達到近50萬人，每月可以賺人民幣1萬元（約1415美元）。但後來，快手以影響健康為由關閉了他的直播帳戶。

雖然中國無法使用推特，但透過轉貼，短短六星期內，他就擁有了6萬推特粉絲。甚至有土耳其的粉絲向他要地址，想要寄土耳其啤酒給他喝。

據報導，雖然成為網紅，但劉世超的老婆對他很不滿意，常常因為擔心他的健康和他爭吵。劉世超堅稱，自己不是酗酒者，而且豪飲後身體沒有任何不適。

不過，澳洲墨爾本樂卓博大學的傑森姜博士表示，像劉世超這樣豪飲非常危險，而且許多年輕人喜歡看劉世超的視頻，更是一大問題。

姜博士說，他也看過一些年輕人在網上貼的類似視頻， 這些年輕人熱衷於顯示自己豪飲的能力，並為此而自豪。但關鍵是，雖然短期之內可能看不出它對健康有什麼影響，但酗酒可能會增加其他相關的危害，包括暴力、交通事故、跌倒等。

報導指出，隨著中國人愈富裕，對酒精飲料的需求也愈大。世界衛生組織統計，2004年，中國人在一個月內過度飲酒的比例為4%，但到了2016年， 這一比例上升到了23%，男性尤其嚴重。 此外，2003年，約7.5%的中國男性有酗酒問題，到了2016年則上漲到36%。