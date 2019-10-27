暴紅土撥鼠驚嚇照 攝影師曝內幕：被藏狐叼走了…

2019-10-27 18:02 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



早前，來自中國青海的鮑永清以一張藏狐與土撥鼠的《生死對決》照片，獲英國自然歷史博物館選為2019年「年度野生動物攝影師」。這張照片也在網路上引起熱議，更掀起表情包熱潮。不過鮑永清希望，這張照片在被廣傳的同時，也能喚起大眾對野生動物的重視，更透露「拍攝內幕」。

北京青年報報導，鮑永清說，「圖片中的這隻藏狐是三隻幼仔的母親，每天清晨，藏狐媽媽就不停地外出捕食。」而照片中被驚嚇的其實是叫做旱獺的野生動物。

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鮑永清當天早早帶著攝影鏡頭，來到藏狐巢穴附近等待。鮑永清表示，藏狐媽媽在旱獺洞穴外等待一個多小時，終於等到一隻旱獺出來覓食，在距離目標不到5米處發起攻擊，並被鮑永清拍下這個瞬間。

據報導，鮑永清說，藏狐一口咬住旱獺脖子，旱獺拚命反抗，兩隻動物不停的搏鬥。另外兩隻旱獺看到同伴遇到危險，一起過來驅趕藏狐，藏狐在三隻旱獺間不停奔跑，並伺機對受傷的旱獺不斷發起攻擊，之後受傷的旱獺漸漸失去知覺趴在地上。藏狐趁機擺脫另外兩隻旱獺，叼起照片中受驚嚇的那隻旱獺迅速離開。

「看到藏狐滿載而去，看到其他旱獺驚恐的表情，我自己心裡也非常難受，畢竟一個鮮活的生命消逝在自己眼前。」鮑永清說。