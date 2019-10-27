四川凌雲山遭「去宗教化」 世界最長臥佛消失！

2019-10-27 17:30 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



中國四川凌雲山屬國家4A級旅遊風景區，景區內匯集數千尊露天宗教造像和懸崖雕刻像，是佛教和道教信眾朝聖地。但在中國官方消滅宗教的運動中，這些極具藝術價值的宗教造像全被封蓋，其中更包括世界最長石刻臥佛，整個封蓋工程至少花費800萬元人民幣（下同，約113萬人民幣）。

據法廣引述寒冬報導，去年9月，中國政府下令將凌雲山「去宗教化」，7處大型露天造像及其他大小佛像遭封蓋。此外，凡涉及宗教的標誌、標牌都被清除，所有景區官方網站等網站中，涉及宗教造像的宣傳內容也被勒令刪除。景區內著名的72米長的凌雲臥佛石窟像，是世界最長石刻藝術像，描述了釋迦牟尼圓寂的故事，雕像也已被完全遮蓋。

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當地村民表示，封蓋臥佛就耗資200萬元，比雕刻佛像時所花的費用還要多。一位遊客看到佛像被封則氣憤不已，指責政府勞民傷財，糟蹋納稅人的錢。

此外，景區內包括33尊觀音石窟藝術像、24尊羅漢石刻像、11尊石窟佛像都被磚牆封死，外面栽上了竹子；道觀院內的5尊露天造像則被加蓋的房屋遮住；三清殿前的一尊慈航真人像先被以黑色鐵皮全面封閉；八卦台前的60尊甲子像也全部被封蓋。

據報導，在中國其他類似案例中，不乏有造像被炸毀。據知情人透露，凌雲山造像之所以未被炸毀，是因為政府擔心炸毀將導致山體滑坡等地質災害。