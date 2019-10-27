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藉故拖延？黃之鋒3度被問政治主張

2019-10-27 17:23世界日報 香港新聞組／香港27日電

報名參選區議員的香港眾志祕書長黃之鋒第三度被選舉主任要求解釋其政治主張，黃回信明...
報名參選區議員的香港眾志祕書長黃之鋒第三度被選舉主任要求解釋其政治主張，黃回信明言「不支持香港獨立作為民主自決的一個選項」。 美聯社
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報名參選區議員的香港眾志祕書長黃之鋒第三度被選舉主任要求解釋其政治主張，黃回信明言「不支持香港獨立作為民主自決的一個選項」。

明報報導，選舉主任蔡亮前天去信黃之鋒，信中引述去年黃回應全國人大常委譚耀宗的報導，黃當時強調眾志不會改變民主自決的綱領，對港獨及有關主權的取態亦不會改變。蔡要求黃直接回答「港獨」是否他所支持「自決前途」選項之一。黃在回信中首度明言，他理解並支持由香港眾志提出的民主自決理念，「不提倡和支持香港獨立作為民主自決的一個選項」；而中國對香港擁有主權，他認為實際上港獨不可成為可接納的選項。

本次區議會選舉中，只剩參選南區海怡西區的黃之鋒未獲確認提名有效。據報導，黃在回信中提到「我的立場不曾改變，改變的只是政治審查的環境」。另外，他昨日在facebook質疑蔡亮藉提問拖延，因為與港府和北京「未傾掂數」。

香港區議會是地方議會，專責處理地方事務，重要性遠不及立法會，新一屆區議會預定於下月24日舉行。由於「反送中」運動爆發，外界因此比較關注泛民主派在本屆的表現。

泛民方面早前已協調不同黨派人士參選，媒體原先關注一些敏感人物會否被取消參選資格，比如立法會議員朱凱迪，但意外全獲確認參選資格，至今只有黃之鋒的參選資格未獲確認。

香港港獨黃之鋒
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