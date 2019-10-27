去信查問黃之鋒政治主張 選舉主任傳遭恐嚇
2019-10-27 17:21世界日報 香港新聞組／香港27日電
網傳署任南區民政事務專員的蔡亮早前收到恐嚇已入住警方的安全屋，民政事務總署及選舉事務處受查詢均回應「不予置評」，沒證實也沒否認。
綜合香港媒體報導，前選舉主任馬周佩芬兩度發函黃之鋒，要求解釋其政治立場有無違反基本法後，香港選管會24日公告稱她「因病休假」，改由油尖旺民政事務專員蔡亮兼任該職位，蔡亮接任馬隔天即去信查問參選人黃之鋒政治主張。
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一名自稱「公民記者」、筆名「白影」者昨晚在臉書聲稱，「已確認，油尖旺民政事務專員蔡亮，亦即接手處理黃之峰（鋒）參選資格的選舉主任，因收到死亡恐嚇其個人及家人安全，已入住安全屋。」
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