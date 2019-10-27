被貼「不招待」譚仔雲南米線喊冤
2019-10-27 17:16世界日報 香港新聞組／香港27日電
譚仔雲南米線旗下觀塘廣場及油麻地分店26日門外張貼告示，內容指「本店注重環境衛生，不招待（「蟑螂」的意思，針對抗爭者）及不文明人士。不便之處請自省！」公司已經把店外所有非該公司發出的告示撕掉，發表聲明指，從未撰寫有關內容，店內員工亦從未張貼相關告示，相信屬於人為惡意中傷。
香港01報導，該公司指出，翻查閉路電視記錄，顯示當天下午12時35分有一名身穿藍色上衣及褲 (非譚仔員工) 的人士手持非本公司發出的告示，並張貼於油麻地門店外。較後時分，有身穿相同服裝的不明人士，於觀塘廣場分店外張貼相同告示，與油麻地分店的CCTV 錄得內容相同。公司現公開該兩段CCTV 記錄的截圖以作澄清。
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據報導，譚仔雲南米線特此重申譚仔屬於東利多集團(Toridoll)全資擁有，並非傳聞所指中日合資。集團高度重視此事件，並保留法律追究的權利。對有關事件引致各人不安及不便，表示深感抱歉。
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